Sánchez reúne mañana a sus diputados y senadores en un escenario político cada vez más difícil para el PSOE El encuentro se producirá en la Sala Ernest Lluch del Congreso

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha citado este lunes a todos los diputados en el Congreso y el Europarlamento y a los senadores de su partido. La reunión de la interparlamentaria, que se celebrará en la sala Ernest Lluch del parlamento español, está prevista para las doce del mediodía.

La cita, que Sánchez suele convocar en un par de ocasiones cada año, llega en un momento clave de la legislatura. Tras el encarcelamiento de Santos Cerdán -que le flanqueó en la mesa presidencial en las últimas citas-, con varias investigaciones abiertas sobre la presunta corrupción entorno a Ferraz y al Ministerio de Transportes, y con la relación con algunos de los socios cada vez más complicada, los socialistas encaran el nuevo curso político sin demasiadas certezas.

El objetivo del encuentro, según informan fuentes del PSOE, es poner sobre la mesa las líneas por las que quiere que discurran los próximos meses en el marco parlamentario. El Gobierno quiere retomar el pulso de la legislatura para cumplir su objetivo de llevarla hasta el año 2027, aunque por el momento está muy lejos de un acuerdo con sus socios para aprobar los primeros Presupuestos Generales del Estado de este mandato.

Además de los posibles avances o no con las cuentas públicas, fuentes cercanas al presidente también prevén que deslice algunas de las medidas que quiere impulsar para poner freno a la corrupción. La reunión se desarrollará días después de una de las mayores derrotas parlamentarias que ha sufrido el Ejecutivo esta legislatura, con el 'no' del parlamento a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas.