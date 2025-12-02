Suscribete a
Sánchez se refiere a Ábalos como un «desconocido» y advierte: «Ni amenazas ni chantajes»

Califica sus declaraciones apuntando al Gobierno y a Begoña Gómez de «bulos y mentiras» para «hacer daño a otras personas»

Sánchez avanza ya que el Tribunal Constitucional absolverá a García Ortiz

afp
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El presidente del Gobierno ha realizado su primera valoración sobre la entrada en prisión de quien fuera su mano derecha José Luis Ábalos. En una entrevista en 'Café de ideas' de RTVE ha advertido de que ni el Ejecutivo ni el PSOE aceptan «ni ... amenazas ni chantajes, ni de personas ni de otras organizaciones», en referencia al Partido Popular y esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, en las que aseguraba que acabaría en la cárcel.

