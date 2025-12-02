Sánchez se refiere a Ábalos como un «desconocido» y advierte: «Ni amenazas ni chantajes»

El presidente del Gobierno ha realizado su primera valoración sobre la entrada en prisión de quien fuera su mano derecha José Luis Ábalos. En una entrevista en 'Café de ideas' de RTVE ha advertido de que ni el Ejecutivo ni el PSOE aceptan «ni ... amenazas ni chantajes, ni de personas ni de otras organizaciones», en referencia al Partido Popular y esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, en las que aseguraba que acabaría en la cárcel.

Aunque Sánchez se hace cargo de que «todas las personas tienen derecho a defenderse», y respetando la presunción de inocencia, ha dejado claro que a lo que no tienen derecho, en alusión al exministro socialista, es «a esparcir este tipo de bulos y mentiras para hacer daño a otras personas».

Sobre las acusaciones de Ábalos y Koldo «No vamos a entrar en una espiral de querellas» Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

Sin embargo, pese a que el presidente califica las andanadas de Ábalos como falsedades, ha asegurado que no está entre sus planes defenderse en los tribunales. «No vamos a entrar en una espiral de querellas», ha señalado.

El presidente ha reconocido que tuvo una «confianza política» en el exdirigente socialista en prisión, pero ha señalado que «desde un punto de vista personal era un gran desconocido para mí». «Conocí unas facetas de su vida que eran muy desconocidas para mí», ha aseverado para negar cualquier connivencia con sus actuaciones.

«En cuanto ha habido un mínimo atisbo de corrupción, he actuado con absoluta contundencia», ha señalado, calificando la decisión de expulsar del partido a quien fuera su mano derecha como una «decisión difícil y dura», pero con la convicción de «extirpar la corrupción». «Ahora es una cuestión de que actúe la Justicia», ha zanjado.