A Sánchez le quedan tres inocentes

Tras el fiasco de Ortiz, al presidente le queda defender la inocencia de su mujer, su hermano y su candidato a presidir la Junta de Extremadura

Moncloa instará al fiscal general a que recurra al Constitucional y está dispuesta a acudir a Europa

Inés Ruiz-Jiménez

El de Álvaro García Ortiz es un nombre que resuena en todos los rincones de España desde el jueves por ser el protagonista de uno de los episodios más insólitos de la historia reciente de nuestro país, también uno de los más oscuros. Pero ... el del fiscal general del Estado también es un nombre -uno más- de la lista de personas en cuya inocencia ha fiado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el futuro de la legislatura.

