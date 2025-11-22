A Sánchez le quedan tres inocentes

El de Álvaro García Ortiz es un nombre que resuena en todos los rincones de España desde el jueves por ser el protagonista de uno de los episodios más insólitos de la historia reciente de nuestro país, también uno de los más oscuros. Pero ... el del fiscal general del Estado también es un nombre -uno más- de la lista de personas en cuya inocencia ha fiado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el futuro de la legislatura.

Se suma al de su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y su candidato a presidir la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Una lista a la que hasta el 12 de junio de este año también pertenecía su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, de cuya inocencia «no dudó» hasta que la Guardia Civil puso blanco sobre negro y el peso de las pruebas que incriminaban a Cerdán hizo imposible defender lo indefendible. En ese momento, el exnúmero tres de los socialistas fue desterrado de la lista de los inocentes -los que según el Gobierno padecen el 'lawfare' y las «investigaciones prospectivas»-, para aterrizar en el universo del caso Koldo, del que Moncloa se desliga y contra el cual siguen defendiendo que siempre han actuado con contundencia.

Pero la lista de los inocentes se tambalea. El primero en caer ha sido «su fiscal general del Estado». Las expresiones de apoyo de Sánchez a García Ortiz, condenado por revelación de secretos, han sido muchas y han dejado frases tan célebres como «¿quién va a pedir perdón al fiscal general?». Insistir tanto en su inocencia hace imposible ya un giro de guión. Tal y como adelantó ABC, en Moncloa están dispuestos a llegar hasta el final con el discurso del 'lawfare'. A pesar de la sentencia, a efectos de argumentario, «García Ortiz es una víctima». Aunque en la práctica, quedan tres inocentes.

Las expresiones de apoyo que ha hecho el presidente en favor de su mujer, su hermano y del secretario general de los socialistas en Extremadura -todos al borde del banquillo-, no se quedan atrás.

La carta a la ciudadanía, por ejemplo, con la que Sánchez se rebeló contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir diligencias previas a Gómez en mayo de 2024. En ella, además de amenazar con dimitir, el presidente escribió: «Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes». Un ejemplo mucho más reciente fue la entrevista que le concedió Sánchez a la nueva presentadora del telediario de la noche de Televisión Española, Pepa Bueno, donde, preguntado por los casos que afectan a su entorno familiar, redobló el ataque al Poder Judicial. «Hay jueces haciendo política que no cumplen con la ley», sostuvo.

Begoña Gómez «Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia para esclarecer unos hechos tan escandalosos como inexistentes» David Sánchez «Mi hermano y mi mujer son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, tenga la misma repercusión mediática» Miguel Ángel Gallardo «Esto es un caso palmario de que hay un problema de instrucción, de pena de telediario. Hay jueces haciendo política»

En un plató mucho más internacional, como es una sala de prensa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el pasado septiembre, el presidente del Gobierno insistió en que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. «¿Nos toca defender la verdad? La defenderemos. Mi hermano y mi mujer son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando el juez Peinado».

Defender a su hermano es sinónimo de defender a Miguel Ángel Gallardo, pues lo que se cuestiona es si este tuvo un papel preeminente en la creación de un puesto de trabajo 'ad hoc' para David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Con las elecciones extremeñas a la vuelta de la esquina, Ferraz ha tenido que volcarse en la candidatura de un procesado por la Justicia porque hacer lo contrario sería contraproducente para el relato que se ha construido. Así, el propio Sánchez se personó en un acto de precampaña en Extremadura para arropar a Gallardo, otra «víctima» a las puertas del banquillo.