Sánchez se parapeta tras Ayuso y acusa a Feijóo de «difamar a personas honestas» como Cerdán

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha amasado con paciencia este miércoles su pregunta en la sesión de control del Congreso al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En su primera intervención ha lamentado que el único servicio que funcione bien en España, según ... él, sea Hacienda. Y poco a poco ha ido hilvanando un tema con otro hasta llegar al punto culminante en su réplica: «El Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando los bolsillos de los corruptos. ¿Avala usted la gestión del señor Cerdán?».

La pregunta buscaba respuesta a las informaciones aparecidas esta semana en los medios de comunicación, que apuntan a un supuesto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaría al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el caso Koldo y en gestiones para adjudicar obra pública a Acciona. El número tres socialista se vio obligado a dar explicaciones este martes en el patio del Congreso, en una breve comparecencia en la que admitió haber preguntado por actuaciones en Navarra, pero negó haber incurrido en ningún delito.

«¿Avala usted la gestión del señor Cerdán?», se ha limitado a preguntar Feijóo, con todo eso en mente. «Usted, que no venía a insultar, se dedica a difamar a personas honestas. Y lo hace la persona que llegó al frente del PP tapando la corrupción de Ayuso», ha contestado Sánchez, defendiendo implícitamente al diputado socialista y, a la vez, recurriendo a su comodín favorito, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de corrupción a pesar de que no hay ninguna causa judicial abierta contra ella y de que no se apreció ninguna irregularidad en los contratos de su hermano con la administración madrileña para la compraventa de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

El novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, sí está imputado por delitos de fraude fiscal. Más que suficiente para que Sánchez se parapete tras la presidenta de la Comunidad de Madrid en cada sesión de control cuando se le pregunta por los casos judiciales contra su mujer, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, etcétera, etcétera, etéctera. «Veintitrés imputados», ha contado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)