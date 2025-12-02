Suscribete a
Sánchez da orden a sus ministros de gobernar sin el Parlamento

Les insta a impulsar cuestiones que generen rédito electoral y que permitan esquivar al Congreso

El modelo a seguir: la subida de las pensiones, del suelo a los funcionarios o del salario mínimo

De espaldas al legislativo, también los ministros

Radiografía de los diez días más dramáticos de la 'era Sánchez'

jaime garcía
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno trata de mantener el rumbo en el campo de minas en el que se ha convertido la legislatura. El presidente busca recuperar la iniciativa política, pero la falta de mayoría parlamentaria -que volvió a quedar en evidencia con el fracaso de la ... senda de estabilidad- y, sobre todo, la agenda judicial, obligan a recalcular la estrategia a marchas forzadas. Pedro Sánchez registró la semana pasada sus días más negros en todo el mandato, una concatenación de golpes políticos y judiciales, que obligan a reaccionar. Según ha podido saber ABC, el jefe del Ejecutivo ha dado una directriz a sus ministros: gobernar sin el Parlamento. Una ambición que el propio líder socialista ya verbalizó de viva voz en un Comité Federal del PSOE, en el que aseveró que seguiría adelante «con o sin concurso del poder legislativo».

