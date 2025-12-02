Sánchez da orden a sus ministros de gobernar sin el Parlamento

El Gobierno trata de mantener el rumbo en el campo de minas en el que se ha convertido la legislatura. El presidente busca recuperar la iniciativa política, pero la falta de mayoría parlamentaria -que volvió a quedar en evidencia con el fracaso de la ... senda de estabilidad- y, sobre todo, la agenda judicial, obligan a recalcular la estrategia a marchas forzadas. Pedro Sánchez registró la semana pasada sus días más negros en todo el mandato, una concatenación de golpes políticos y judiciales, que obligan a reaccionar. Según ha podido saber ABC, el jefe del Ejecutivo ha dado una directriz a sus ministros: gobernar sin el Parlamento. Una ambición que el propio líder socialista ya verbalizó de viva voz en un Comité Federal del PSOE, en el que aseveró que seguiría adelante «con o sin concurso del poder legislativo».

Las fuentes consultadas al más alto nivel aseguran que el presidente ha pedido a su Gabinete acelerar todas aquellas cuestiones que tengan en cartera que cumplan dos condiciones. La primera, que tengan un fuerte impacto electoral, esto es, que sean rentables en las urnas. Y la segunda, que no tengan que pasar por el Congreso de los Diputados para su aprobación. Si ambas entraran en contradicción, es decir, si algo que efectivamente es percibido por el votante como necesario o favorable, pero no cuenta con el aval suficiente para ser aprobado, la orden es que también se eleve a votación en las Cortes, con el objetivo de «retratar» a aquellos partidos -especialmente si deja en evidencia al PP- que se han opuesto a una medida positiva para los ciudadanos.

«Estamos en tiempo de descuento» Moncloa

Esta estrategia ya se empezó a desplegar la pasada semana, en plena resaca por la entrada en prisión de José Luis Ábalos y la derrota en el Congreso, el Gobierno anunció que las pensiones subirán un 2,7% en 2026 tras el dato de inflación de noviembre. Esto se traduce en una subida de 572 euros más para 6,5 millones de jubilados, el potencial nicho de votantes de los socialistas. En la misma línea, la paga de diciembre traerá un jugoso incentivo para los funcionarios, después de que el Ejecutivo pactara con los sindicatos sindicatos una subida de sueldo a 3,5 millones de empleados públicos. Más de un 11% hasta 2028, lo que supone una ganancia del 2,9% de poder adquisitivo en este período. En la misma línea y todavía pendiente de anuncio está la próxima subida del Salario Mínimo.

Las tres iniciativas, ligadas a la mejora de los ingresos cumplen los dos requisitos impuestos por el presidente, se trata de medidas que esquivan el aval parlamentario y que permiten fidelizar el apoyo de los sectores beneficiados. En el Gobierno piensan utilizar esta cuestión como arma de confrontación política y ya la exhiben para contraponer modelos con el PP. Fuentes socialistas aseguran que se centran en «proteger lo que es de todos, en contra de lo que venía haciendo el PP». «Hemos revertido los recortes del PP», se jactan, en la línea desplegada por el propio Sánchez en su última comparecencia parlamentaria, en la que se erigió en líder de la oposición a los presidentes autonómicos populares.

En el extremo contrario, también hay ejemplos recientes de aquellas iniciativas que están ganadas en la calle y que consiguen prosperar en sede parlamentaria. Es el caso de la ley ELA y el cuarto paquete de ayudas para la dana, que se aprobó el 'jueves negro' aunque con nulo impacto mediático. En ambos casos no ha habido deserciones que puedan ser susceptibles de ser instrumentalizadas en contra de los que boicotean su aprobación. En cartera está también la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, y que prevé elevar las prestaciones y reducir la burocracia.

El combustible de los fondos

La iniciativa que no tiene visos de prosperar, tras la ruptura con Junts, son los Presupuestos. Sin embargo, aunque en Moncloa tienen decidido, por ahora, llegar hasta el final de la sobreactuación, dispuestos a morir en la orilla de la Carrera de San Jerónimo, juegan con un comodín a su favor: los fondos europeos. El combustible para seguir surfeando la inestabilidad de no tener unas cuentas públicas y que esto no tenga afectación sobre la situación económica. En Moncloa exhiben, ufanos, que lo mejor del desembolso del maná europeo está todavía por llegar. Ubican en junio de 2026 la traca final de la ejecución y, por tanto, la percepción efectiva de su impacto en la ciudadanía. En números, España todavía tiene por adjudicar en torno a un tercio de los fondos y tendrán que realizar un esfuerzo extra en los próximos siete meses.

En paralelo, se seguirá manteniendo viva la ficción presupuestaria y, llegado el momento, se activará el botón nuclear. Con unos socios de investidura que exhiben, cada vez, una mayor distancia con el Gobierno, en Moncloa tratan de contemporizar y aseguran que en un momento de tensión electoral es habitual que se produzca esta dispersión. «Estamos en tiempo de descuento».