Pedro Sánchez hace un nuevo juego de cintura: afea las listas de Bildu, pero evita la ruptura

La sesión de control al Gobierno en el Congreso, en plena campaña electoral, se ha convertido este miércoles en un escenario de cruentos enfrentamientos, a cuenta de la polémica que han levantado las listas de Bildu de cara a los comicios municipales del 28 de mayo. Siete días después, por fin, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha echado en cara a su socio su equivocación al incluir en sus candidaturas a nada menos que 44 condenados por terrorismo, siete de ellos por asesinato. Mucho más comedido que con el PP, eso sí, ha evitado escenificar una ruptura con quien ha sido esta legislatura, y sigue siendo, uno de sus aliados más leales.

Momentos antes del arranque del pleno, al filo de las nueve de la mañana, la portavoz de Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, ha puesto en valor la renuncia de los siete etarras con delitos de sangre a tomar posesión del cargo si resultan elegidos el 28M. «Valoramos la contribución a la convivencia y a la paz que supone la renuncia de las siete personas candidatas que han tomado la decisión para que ni sus palabras o acciones añadan el más mínimo dolor a las víctimas», ha afirmado, y ha añadido que es «un paso positivo» hacia «la apuesta inequívoca» por la convivencia.

La dirigente 'abertzale' ha reafirmado el compromiso de «todos y cada uno de los candidatos» de Bildu con la 'Declaración del 18 de octubre', que ella misma leyó desde la tribuna del Congreso en el décimo aniversario del fin de la violencia armada de ETA. «Mostrábamos nuestro pesar a las víctimas de ETA y nos comprometíamos a tratar de mitigarlo [su dolor]», ha recordado. No obstante, Bildu nunca ha hecho una condena expresa de la actividad de la extinta banda terrorista y la inclusión de condenados por terrorismo en sus listas ha levantado estos días nuevas ampollas.

En los pasillos de la Cámara Baja, Aizpurua ha evitado aclarar si sería partidaria de que los otros 37 condenados en las listas diesen el mismo paso y si el PSOE influyó en la decisión de Bildu. También ha esquivado la autocrítica y no se ha pronunciado sobre si fue un error incluir inicialmente a los siete etarras que han terminado anunciando su renuncia a un futuro cargo público tras la presión social y política iniciada por las víctimas del terrorismo.

Una tibia respuesta a Aizpurua

Justo esta semana, en la sesión de control del Congreso al Gobierno, Bildu tenía turno de pregunta al presidente Sánchez. El PP, como líder de la oposición, siempre se dirige al jefe del Ejecutivo, pero las otras dos cuestiones son rotatorias. Aizpurua, ya desde su escaño, no ha hecho mención alguna a las candidaturas de su partido ni a ETA, y se ha limitado a reivindicar el respaldo de su formación al «escudo social» y a pedir a Sánchez un compromiso para que este pase a ser permanente.

La cara amable de Bildu, sin embargo, sí ha recibido esta vez respuesta de Sánchez. La semana pasada, el presidente ignoró a Cuca Gamarra (PP) y a Inés Arrimadas (Ciudadanos) cuando le preguntaron por las controvertidas listas de su socio independentista, y apenas apuntó que ETA ya no existe en una respuesta al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Esta vez, ya con la renuncia en la mano de los siete asesinos en las listas de Bildu, el jefe del Ejecutivo sí se ha permitido dirigir un mensaje a su aliado: «Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas. Lo repito: puede ser legal lo que han hecho, pero no es decente. A esas personas en las listas se les tiene que pedir un mensaje mucho más rotundo de perdón y reparación con las víctimas».

Aizpurua, ya con el tiempo de su intervención consumido, no ha podido contestar. Antes, Sánchez ha protagonizado un tenso cara a cara con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una réplica del debate vivido este martes entre el presidente y el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control del Senado. Las palabras de Sánchez hacia Bildu habrían tenido más significado si cuando Gamarra le ha preguntado si romperá con su formación, este hubiese respondido.

«Señor Sánchez y señora Aizpurua, han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar; de usted y del PSOE, no» Cuca Gamarra Secretaria general del PP

En su primera intervención, Gamarra ha recuperado de la hemeroteca las declaraciones de Sánchez cuando prometía «cinco veces o veinte» que nunca iba a pactar con Bildu y le ha preguntado: «¿Va a romper con Bildu, cuándo va a decir la verdad?». «ETA fue derrotada hace doce años y fue con gobiernos socialistas en el País Vasco y España», ha contestado el presidente, y ha reprochado al PP su negociación con ETA en tiempos de José María Aznar y que ya en 2015 había condenados por terrorismo en las listas de Bildu cuando gobernaba Mariano Rajoy.

«¿Sería capaz de decir que [José Luis Rodríguez] Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos? ¿Serían capaces de decir que [Alfredo Pérez] Rubalcaba era cómplice de ETA? ¿O como Rajoy, que dijo que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11M?», ha cuestionado Sánchez a Gamarra, provocando un sonoro «sí» de la bancada popular en la primera pregunta y silencio en las otras dos.

«Tiene hoy aquí una nueva oportunidad»

La número dos del PP le ha pedido que no se equivoque siendo «tan duro» con ella y que lo fuese después con Aizpurua, y a continuación ha pasado a la carga: «La sociedad española no olvida. Tiene hoy aquí una nueva oportunidad, rectifique. Sea valiente. ¿Les va a pedir que renuncien a los 44 condenados por terrorismo? ¿Va a romper con Bildu o con la decencia? Si no va a romper con Bildu, sea valiente y díganoslo. «Volveré a pactar con Bildu». Señor Sánchez y señora Aizpurua, ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar; de usted y del PSOE, no».

Sánchez ha guardado un notorio silencio ante esa interpelación directa y, en su réplica, ha reiterado sus palabras anteriores, acusando al PP de «cinismo» por, según él, utilizar a las víctimas del terrorismo con fines electorales. «Fueron gobiernos socialistas los que derrotaron a ETA y eso es lo que ustedes no pueden soportar ni digerir», ha repetido. En el resto de la sesión de control, el eco de ETA y Bildu ha resonado en cada pregunta de la oposición, con Vox criticando que no se ilegalizase a la coalición 'abertzale' y Sergio Sayas, ex de UPN, preguntando sin respuesta si volverá a pactar el PSOE con Bildu en Navarra. El choque con el Gobierno no ha cesado.