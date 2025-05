Sánchez se enroca en sus ataques al Constitucional y Feijóo reclama elecciones El presidente del Gobierno y el líder del PP exhiben su total falta de entendimiento en un tenso debate «El Pedro Sánchez de 2019 no votaría al Pedro Sánchez de 2022», advierte Feijóo en el Senado

Alberto Núñez Feijóo entró en el hemiciclo del Senado, al filo de las cuatro de la tarde, con un mensaje muy simple: «Serenidad», dijo a los medios de comunicación que se agolpaban ante la puerta. La sesión de control de la Cámara Alta, la última del año, llegó en un momento especialmente tenso, quizás uno de los más calientes de la legislatura, después de que el Tribunal Constitucional tumbara el plan judicial de Pedro Sánchez el pasado lunes. El presidente del Gobierno había quedado herido, frente a un jefe de la oposición reforzado por el 'éxito' de su recurso. El debate sirvió para que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición exhibieran un desencuentro total y una tensión política que parece muy lejos de calmarse.

Las posiciones de Sánchez y Feijóo no se movieron un ápice. El primero no solo mantuvo sus ataques al Tribunal Constitucional, al que relacionó con uno de los «poderes cada vez menos ocultos» que acompañan a Feijóo en sus decisiones, sino que advirtió de que sus planes siguen adelante para cambiar las reglas sobre la renovación del Tribunal Constitucional para poder controlarlo: «El Parlamento va a hablar alto y claro». El líder del PP, por su parte, exigió a su adversario que pare ya sus descalificaciones al Constitucional y le instó a rectificar si quiere algún tipo de acuerdo con la oposición constitucionalista.

En el PP mantienen viva la vía judicial, que tan buen resultado le ha dado esta semana, y que le ha servido para doblar el pulso a Sánchez, pero también para dejar fuera de juego a Vox y Ciudadanos, entretenidos en promover una moción de censura y en sus líos internos. De entrada, esperarán a la aprobación definitiva de la derogación del delito de sedición y de la rebaja del de malversación de fondos públicos para interponer un recurso. Respecto a la proposición de ley que ya ha anunciado el PSOE, con el pleno respaldo del Gobierno, para culminar el plan judicial de Sánchez que el TC acaba de tumbar por defectos de forma, los populares no descartan nada, pero esperarán a conocer su contenido, aún sin publicar ni registrar. «La vía judicial es un camino inteligente para derrotar a Sánchez, porque iniciativas como la moción de censura no sirven de nada al no tener los votos suficientes», argumentan en el equipo de Feijóo.

Dentro del hemiciclo del Senado, el debate ente Sánchez y Feijóo fue de todo menos sereno. Transcurrió en un clima de tensión, bronco y duro, algo que, según fuentes populares, solo beneficia a los extremos, «y ahí está incluido el propio Sánchez».

El líder del PP llegó con una pregunta muy simple dirigida al presidente del Gobierno, que se resume así: ¿Habrá o no referéndum en Cataluña y cuándo sería? Feijóo salió del Pleno frustrado porque Sánchez le dijo de todo, pero no le contestó. «Y siempre que no contesta, la respuesta acaba siendo que sí», comentaron fuentes próximas al presidente del PP.

Mano tendida

Tampoco respondió Sánchez a otra cuestión que le planteó Feijóo. Una vez más, le tendió la mano para no depender de los independentistas y para llegar a acuerdos constitucionalistas. Le pidió para ello una rectificación, una vuelta a sus orígenes, cuando prometía que jamás habría indultos o que nunca pactaría con Bildu, o incluso cuando prometía que tipificaría el delito de referéndum ilegal. «Aquí tendría un aliado», le había dicho Feijóo el día anterior. Pero el presidente del Gobierno tampoco atendió esta vez a esa propuesta de diálogo. En el PP, claro está, saben perfectamente que la mano tendida de Feijóo no deja de ser un canto de sirena, pero que suena muy bien en el electorado y solo deja mal a su oponente. «El Pedro Sánchez de 2019 no votaría al Pedro Sánchez de 2022», lanzó ayer el líder del PP.

Sánchez escapó a la pregunta del referéndum y prefirió un contraataque. Así, espetó al líder de la oposición que bajo los gobiernos del PP hubo «dos referéndums y una declaración unilateral de independencia», una afirmación que recibió una gran ovación de la bancada socialista. Además, y aludiendo a la resolución del TC, Sánchez acusó a Feijóo de haber logrado «todo un hito», señaló sarcásticamente, el de «enmudecer a las Cortes». «Pues mire, ustedes lo están intentando pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, yo les garantizo yo que va a hablar, alto y claro», sentenció.

Feijóo pidió a Sánchez que deje de tomar el pelo a los españoles. «Déjelo ya. Ha pisado el acelerador de la degradación institucional y su Gobierno está en llamas», alertó, con un aviso incluido: «No crea que todos los votantes socialistas le van a seguir». Y son esos electores que pueden alejarse de Sánchez a los que el PP trata de atraerse con una estrategia de la que Feijóo no se separa ni en estos momentos de tensión, pese a las críticas que recibe, y que incluye mantener su oferta de diálogo a Sánchez, si cambia de socios y abandona las cesiones al independentismo. El objetivo de esa política estaría en un centro-izquierda que podría inclinar la balanza de forma decisiva en unas elecciones. «Si usted quiere volver a lo que prometió en 2019, nos vamos a encontrar», prometió Feijóo.

Comparación con Casado

En su segunda réplica, el presidente del Gobierno elevó el tono. Comenzó diciendo irónicamente que «menos mal que no venía usted a insultar», y terminó con una abierta sonrisa y ostensibles gestos con los brazos diciendo que «lleva usted nueve meses, y vaya nueve meses», enfatizó sobre el mandato de su adversario como presidente del PP. Insistió en que «ha llegado demasiado lejos», y añadió: «Más lejos incluso que su antecesor, seguramente para no correr la misma suerte», afirmó en alusión a Pablo Casado, y de nuevo con risas. Y en ese sentido le espetó que «usted ha ganado unas semanas, pero ha perdido el poco crédito que le quedaba».

Para Sánchez, el mandato de Feijóo se resume en varias estrategias sucesivas que han fracasado. La primera atacar la gestión económica del Gobierno, algo que a su juicio es inviable porque «España es de los países que más crece de la UE, es el país con la menor inflación de la UE y tenemos niveles de empleo que no teníamos hace quince años. La «segunda opción» sería la promesa de bajar los impuestos, que el jefe del Ejecutivo resumió así: «El PP baja los impuestos cuando está en la oposición, aunque luego los suba. Eso duró lo que duró, como diría la canción de Sabina, la primera ministra Truss en el Reino Unido y la reacción que provocó su bajada indiscriminada de impuestos». Y la tercera opción, según Sánchez, fue proclamar que «España se rompe». «A diferencia de lo que ocurría cuando ustedes estaban en el Gobierno, hoy la Constitución se cumple en todos y cada uno de los rincones de España», aseguró.

Después de este último debate entre Sánchez y Feijóo este 2022, en el PP cunde el optimismo ante el año electoral que hay por delante, sobre todo después de desactivar la estrategia del Gobierno para reformar la Justicia por la puerta de atrás, pero también por haberse distanciado de la sombra de Vox.

