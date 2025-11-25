Suscribete a
Sánchez vuelve a confiar en Hernando para relevar a Cerdán en los contactos con PNV y Bildu

El ex número dos del gabinete del presidente participó, como mínimo, en una reunión con la cloaca liderada por Leire Díez

La aparición de Antonio Hernando en el caso Leire pone en el disparadero a Óscar López

Hernando junto a Sánchez, López, Cerdán, Bolaños y Armengol
Hernando junto a Sánchez, López, Cerdán, Bolaños y Armengol ABC
Joan Guirado

Madrid

Antonio Hernando es, desde hace unas semanas, el nuevo interlocutor del Gobierno con el PNV y Bildu. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha optado por el que fuera su director de gabinete adjunto como nuevo enlace con las dos fuerzas separatistas ... vascas. Hernando releva en esas funciones al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, investigado como presunto cabecilla de una organización criminal.

