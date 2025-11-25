Sánchez vuelve a confiar en Hernando para relevar a Cerdán en los contactos con PNV y Bildu

Antonio Hernando es, desde hace unas semanas, el nuevo interlocutor del Gobierno con el PNV y Bildu. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha optado por el que fuera su director de gabinete adjunto como nuevo enlace con las dos fuerzas separatistas ... vascas. Hernando releva en esas funciones al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, investigado como presunto cabecilla de una organización criminal.

Con esta decisión el presidente pone en manos de un miembro del Gobierno con un gran conocimiento del partido, ya que es el número dos del Ministerio para la Transformación Digital y anteriormente ocupó cargos en la ejecutiva federal del PSOE y en el grupo parlamentario, las relaciones con dos de los principales socios del Ejecutivo.

El hundimiento político del exdirigente navarro, que se vio obligado a dimitir tras un primer informe que le condujo a prisión provisional hasta este mismo miércoles, había dejado vacante una plaza imprescindible en el engranaje de las relaciones entre el Ejecutivo y dos de sus socios principales. Una situación que Sánchez ha querido revertir de inmediato para evitar imprevistos en el momento más tenso de la legislatura, sin garantías para poder seguir legislando, con la elección de Hernando, según confirman a ABC fuentes solventes cercanas a la negociación.

Hernando fue uno de los hombres de confianza de Sánchez durante sus primeros años como secretario general, confiándole el puesto de portavoz del grupo en el Congreso, de tal forma que ya tiene experiencia negociadora. Aunque por aquel entonces, a diferencia de ahora, los socialistas estaban en la oposición y las posiciones que defendían en relación al separatismo catalán y vasco eran muy diferentes a las de ahora.

Tras un tiempo alejado de la política, después de no apoyar al actual presidente en las primarias del año 2016, en el año 2021 le recuperó como adjunto al director de su gabinete. En octubre de 2024 cesó para convertirse en el número dos de Óscar López en el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

Es ahora desde esa posición en el Ejecutivo, la de secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que pilotará las complejas relaciones entre el PSOE, el PNV y Bildu. Sin que esas negociaciones con los nacionalistas y separatistas vascos tengan nada que ver con el cargo que ocupa en la actualidad en el departamento encargado de la digitalización del país, lo que supone dejar de lado parte de las atribuciones inherentes a su responsabilidad en el Gobierno durante el tiempo que dedique a engrasar las relaciones con los dos partidos vasco. Su principal acometido es apuntalar lo que queda de legislatura.

Hernando, según revelan fuentes socialistas al más alto nivel, ya ha mantenido varios contactos, tanto telefónicos como presenciales, con el PNV y Bildu, a lo largo de estas últimas semanas. El encargo de Sánchez, precisamente, es mantener las buenas relaciones que había en la época de Cerdán que en el caso del PNV, según el último informe de la UCO, podrían tener relación con sus asuntos turbios. Desde el Euskadi Buru Batzar, organo de gobierno del partido vasco, niegan los contactos relatados por la Guardia Civil.

En una reunión con Leire Díez

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales fue señalado esta semana por el empresario Javier Pérez - Dolset, durante su declaración ante el juez de plaza de Castilla, al asegurar que Hernando estuvo presente en una de las reuniones que las cloacas del PSOE, lideradas por la 'fontanera' Leire Díez, mantuvieron en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid. Un encuentro que se habría celebrado durante los cinco días de reflexión del presidente, en los que Sánchez amagó con dimitir.

La propia Díez aseguró también hace unos días, en una entrevista televisiva tras la confesión de Pérez Dolset, que el ex número dos de del gabinete del presidente y ahora negociador socialista con PNV y Bildu «no jugó un papel accesorio» en los encuentros celebrados.