Interior
Sánchez cumple las exigencias de Otegi: reduce un 54% los etarras presos
El pacto de investidura del PSOE con EH Bildu contemplaba el acercamiento y la excarcelación de los etarras que estaban dispersos en las diferentes cárceles de España
Durango homenajea a los nueve asesinados por ETA en la localidad: «Más vale tarde que nunca»
El pacto de investidura de Pedro Sánchez con EH Bildu está de actualidad ocho años después. El partido de Arnaldo Otegi exigió flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA. Una promesa que ha cumplido el Gobierno: más del 54% de ... los etarras abandonaron las cárceles durante las legislaturas socialistas, según desgranan fuentes penitenciarias a ABC.
Caserío si, caserío no. Este ha sido el debate sonado en los últimos días. El Gobierno y Otegi niegan que se produjera esa reunión. Koldo y Ábalos sostienen que la misma se llevó a cabo con el objetivo de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia en 2018 gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Las conversaciones del PSOE con EH Bildu se llevaron a cabo en dos fases: la moción de censura de 2018 y la investidura de 2020. La principal exigencia de la formación de Otegi fue el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco y el paso al tercer grado penitenciario o a la excarcelación de aquellos que hubieran cumplido más de dos tercios de su condena.
El elegido para acometer este desempeño ha sido Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Instituciones Penitenciarias desde junio de 2018. Un profesional de una dilatada trayectoria cuyo nombramiento fue celebrado por su perfil técnico.
Presos etarras
por lugar de las cárceles
En España (excluyendo
País Vasco y Navarra)
En Francia (excluyendo
País Vasco francés)
En otras naciones de la UE
En País Vasco, Navarra
y País Vasco francés
1
Total*
265
48
216
7
2018
193
246
5
36
2019
218
2020
30
169
16
194
2021
21
101
72
174
2022
153
8
12
159
2023
1
10
149
142
2024
6
136
2025
117
4
121
(*) Algunos segmentos no suman el total porque
hay presos en otros países del mundo
Fuente: Elaboración propia / ABC
Las cifras recogidas por ABC confirman la tendencia comprometida por el pacto de Sánchez con el partido de Otegi. En 2018, el número total de presos de ETA era de 265. De ellos, solo 7 estaban en cárceles del País Vasco y de Navarra.
Sin embargo, a día de hoy, solo quedan en prisión 121 etarras: 117 en cárceles de País Vasco y Navarra y 4 en Francia. No hay ya ningún preso de ETA en otras cárceles de España. En este periodo, por tanto, Pedro Sánchez y Ángel Luis Ortiz han reducido un 54,34% el número de presos etarras, cumpliendo de esta forma las exigencias del PNV y de Bildu.
En cuanto al acercamiento de presos, destaca el gran número de traslados que se produjo en 2022, pasando de tener las cárceles vascas y navarras 72 etarras en 2021 a 153 un año después. Este incremento no es en absoluto casual, ya que se produjo después de que el Gobierno aprobara el traspaso de la competencia de la gestión de las prisiones vascas al ejecutivo autonómico, el 1 de octubre de 2021.
La dispersión de presos de ETA se dio oficialmente por finalizada el 24 de marzo de 2023. Ese día, se anunció el traslado de Irantzu Gallastegi Sodupe, alias Amaia, condenada, entre otras causas, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los otros cuatro reclusos cuyo acercamiento se aprobó aquel día fueron Asier Borrero Toribio (condenado a seis años por tenencia, fabricación y colocación de explosivos), Faustino Marcos Álvarez (con una pena de 13 años por pertenencia a banda armada y tenencia de armas), Gregorio Escudero Balerdi (con una pena acumulada de 30 años por asesinato, homicidio y estragos) y Garikoitz Etxeberria (condenado a 20 años por pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos).
La última presa de ETA que quedaba interna en una cárcel española fuera de Navarra y del País Vasco en 2023, Natividad Jauregi, alias Pepona, extraditada por Bélgica en 2020 tras casi cuatro décadas huida y acusada del asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981, quedó en libertad en noviembre de ese año al haber prescrito el delito.
El director de las prisiones y el caso Koldo
El papel de Ángel Luis Ortiz también se puso en duda en el marco del caso Koldo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil solicitó a Instituciones Penitenciarias información detallada sobre las visitas que recibe Cerdán, incluyendo quiénes las realizan y cuándo, aunque sin interesarse por el contenido de las mismas. Inicialmente, Instituciones Penitenciarias accedió a esta solicitud.
Sin embargo, tras un escrito del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el que indicó que no había emitido ninguna resolución con esa exigencia, Ángel Luis Ortiz revocó la colaboración con la UCO y dejó de informar sobre las visitas a Cerdán.
Ante esta maniobra del secretario general de Instituciones Penitenciarias para obstruir las investigaciones de la Guardia Civil, desde el PP exigieron su dimisión. De la misma forma, también anunciaron que el responsable de las cárceles españolas será citado en la comisión de investigación del Senado.
