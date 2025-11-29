Suscribete a
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Interior

Sánchez cumple las exigencias de Otegi: reduce un 54% los etarras presos

El pacto de investidura del PSOE con EH Bildu contemplaba el acercamiento y la excarcelación de los etarras que estaban dispersos en las diferentes cárceles de España

Durango homenajea a los nueve asesinados por ETA en la localidad: «Más vale tarde que nunca»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma con los sindicatos
Borja Méndez

Madrid

El pacto de investidura de Pedro Sánchez con EH Bildu está de actualidad ocho años después. El partido de Arnaldo Otegi exigió flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA. Una promesa que ha cumplido el Gobierno: más del 54% de ... los etarras abandonaron las cárceles durante las legislaturas socialistas, según desgranan fuentes penitenciarias a ABC.

