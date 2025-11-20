Sánchez se borra del acto presidido por el Rey en el Congreso por el aniversario de la Monarquía

Pedro Sánchez no asistirá mañana al acto presidido por Felipe VI en la sala constitucional del Congreso de los Diputados, un coloquio titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia' con el que se celebrará el aniversario de la ... restauración de la Monarquía.

El presidente del Gobierno tiene previsto acudir al acto que la Casa del Rey ha organizado a primera hora de la mañana en el Palacio Real de Madrid y, al terminar, se desplazará a la base aérea de Torrejón de Ardoz, desde donde viajará a Sudáfrica para estar presente el sábado en el Cumbre del G-20.

Con los actos organizados por la Casa del Rey y el Congreso de los Diputados, el Gobierno pondrá fin mañana a una serie de celebraciones con las que —bajo el lema 'España en libertad'— ha puesto el foco en los cincuenta años de la muerte de Franco y no en la proclamación de Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975, que supuso el inicio de la Transición de España hacia la democracia y la llegada de la Monarquía parlamentaria.

Desde el Palacio de la Zarzuela no han invitado al padre del Rey a ninguno de estos dos actos institucionales, pero Felipe VI sí ha contado con él para el almuerzo privado que tendrá lugar el sábado en el Palacio de El Pardo y al que asistirá la Familia del Rey. Don Juan Carlos ha confirmado su asistencia a este encuentro familiar, ofrecido en su honor y en el de la Reina Sofía.

Don Felipe contará mañana con la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. La Familia Real al completo acudirá a primera hora al Palacio Real de Madrid, donde a las 10:30 horas, en el Salón del Trono, el Rey impondrá el Toisón de Oro a su madre, la Reina Doña Sofía. También al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.

Un centenar de personas acudirán a este acto, entre las que se encontrarán los presidentes del Gobierno, Senado, Congreso, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo y CGPJ, además de ministros y los presidentes de las Comunidades y Ciudades autónomas.

Expectación por las palabras del Rey

Los miembros de la Familia Real serán recibidos con honores por la Guardia Real en la plaza de la Armería. Esta formación habrá recibido previamente a la Reina Sofía y a los nuevos caballeros de la Orden del Toisón de Oro.

Si el hecho de que Don Juan Carlos no estuviera invitado a estos actos ya generaba expectación sobre el discurso de Don Felipe en este acto, las palabras del Rey se analizarán al extremo tras la condena del fiscal general del Estado por revelación de secretos y los nuevos informes de la UCO destapando la trama de corrupción del PSOE. El Rey intervendrá antes de imponer la insignia de la Orden a Doña Sofía y, tras una pieza musical que interpretará la Escuela Superior de Música Reina Sofía, formalizará el ingreso de los nuevos caballeros, que intervendrán sucesivamente. Como cierre del acto, la Unidad de Música de la Guardia Real interpretará, desde el salón de Teniers, el Himno Nacional.

Discurso de Armengol y palabras del Rey

Cuando acabe esta ceremonia, los Reyes y sus hijas se desplazarán hasta el Congreso de los Diputados, donde serán recibidos sobre las 12.30 horas en el Patio de Floridablanca por los presidentes del Congreso, Senado y Tribunal Constitucional, y por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Los cuatro saludarán a los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios que asistan. Tras los saludos comenzará el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que estará moderado por los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega e intervendrán la catedrática de Ética Adela Cortina, el catedrático de Historia Juan Pablo Fusi, el expresidente del Senado Juan José Laborda y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut. Felipe VI cerrará el acto con unas palabras.