Suscribete a
ABC Premium
Última hora
España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

Sánchez avanza ya que el Tribunal Constitucional absolverá a García Ortiz

El presidente del Gobierno acusa a Ábalos de esparcir «bulos y mentiras» para «hacer daño a otras personas

Pedro Sánchez y Cristina Narbona en la Ejecutiva del PSOE
Pedro Sánchez y Cristina Narbona en la Ejecutiva del PSOE ep
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido hoy una serie de entrevistas en clave catalana, con la clara intención de trasladar un mensaje nítido a Junts para «reiniciar» el diálogo, pero que han supuesto también su primera reacción tras la condena al fiscal ... general del Estado y la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app