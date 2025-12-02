Sánchez avanza ya que el Tribunal Constitucional absolverá a García Ortiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido hoy una serie de entrevistas en clave catalana, con la clara intención de trasladar un mensaje nítido a Junts para «reiniciar» el diálogo, pero que han supuesto también su primera reacción tras la condena al fiscal ... general del Estado y la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos.

En el caso de Álvaro García Ortiz, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado seguro de que «otras instancias» superiores, en alusión a la vía de recursos ante el Tribunal Constitucional, «trasladarán otro fallo diferente» al del Tribunal Supremo, que le ha condenado por un delito de revelación de datos reservados.

Sánchez, que ya aseguró que creía que el fiscal general del Estado era «inocente, más aún tras lo visto en el juicio», se mantiene en esta tesis y asegura que «no se ha visto ninguna prueba concluyente» en el proceso. Además, el presidente ha considerado «un escándalo» «esta obscena celebración de aquellos que se consideran impunes». «Sí, me estoy refiriendo a Ayuso y su pareja», ha confirmado.

Sobre José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno ha advertido de que ni él ni el Ejecutivo aceptan «ni amenazas ni chantajes, ni de personas ni de organizaciones». Aunque Sánchez se hace cargo de que «todas las personas tienen derecho a defenderse», ha dejado claro que a lo que no tienen derecho es «a esparcir este tipo de bulos y mentiras para hacer daño a otras personas».

