Sánchez «asume» los incumplimientos con Junts y anuncia un real decreto con varias medidas pactadas con la formación de Puigdemont

En sendas entrevistas en RAC1 y TVE, el presidente ha explicado que permitirá a los alcaldes tener más capacidad, flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente

Pedro Sánchez y Miriam Nogueras, el pasado junio en Moncloa. Jaime García
Carlos Mullor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts.

Lo ha avanzado en una entrevista en 'Rac1' ... y ha desarrollado la estrategia en TVE. Según ha informado, no resta «importancia» a la crisis política entre su Gobierno y la formación liderada por Carles Puigdemont y, por ello, pide a la población catalana que sepa que los acuerdos de investidura llevados a cabo en Bruselas con Junts «suponían una hoja de ruta, una oportunidad histórica para resolver un conflicto político que viene de lejos».

