Sánchez carga contra el Tribunal Constitucional por «atropellar la democracia»

Pedro Sánchez ha reaccionado con extrema dureza a la agitación política creada en España por la tramitación de un paquete de polémicas reformas legales impulsadas por su gabinete al hablar de «un intento de atropellar la democracia» por parte de lo que calificó de «derecha judicial» en referencia al propio Tribunal Constitucional. Atrincherado en su convicción de que «la democracia y la Constitución prevalecerán en España» Sánchez ha dedicado una andanada de acusaciones inéditas en el fondo y en la forma en un país europeo contra los jueces y contra la oposición, a pesar de que al mismo tiempo ha pedido «que impere el sentido común».

«De todo lo que hemos vivido hoy [jueves] en el Constitucional y en el Congreso hay una conclusión que tenemos que extraer: la democracia prevalecerá. Hoy la derecha y la ultraderecha han tratado de amordazar al Parlamento de España para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el funcionamiento de la democracia como el Tribunal Constitucional como han hecho durante cuatro años con el CGPJ. Han secuestrado la Constitución estos cuatro años, han intentado bloquear el Parlamento y una votación, algo que no había ocurrido en 40 años de democracia y la pregunta es ¿por qué?» se interrogó a si mismo el presidente del Gobierno que no reconoce en ningún momento la necesidad de al menos intentar una aproximación hacia opiniones divergentes, incluso dentro de su propio partido. La referencia a las palabras del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page en contra de estas reformas «no las comparto» y no le impiden seguir pensando que él es el único que tiene legitimidad para tomar decisiones y «a pesar de este complot tan burdo de la derecha y de la extrema derecha, el Parlamento ha podido votar».

En este mismo tono extremadamente estridente, no ha querido tampoco desautorizar las palabras del portavoz socialista en el Congreso Felipe Sicilia en este mismo debate y en las que había comparado «los tricornios» de la intentona golpista del 23F con «las togas» que a su juicio habrían intentado «parar la democracia» ayer, en referencia al Tribunal Constitucional, llamado a determinar si la voluntad del Gobierno se ajusta a la Constitución, que es precisamente su misión.

Sánchez dijo que «estamos ante un intento de atropellar la democracia, no sólo de la derecha política sino de la judicial, jaleada por la mediática, y eso no es aceptable. No sólo reclamo prudencia, respeto, Constitución, sino traslado un mensaje de tranquilidad. La democracia va a prevalecer frente al atropello ya sea de los magistrados conservadores, la derecha política o la mediática que ha intentado esta operación incalificable». Y dado que la sesión del Tribunal de garantías ha sido aplazada al lunes, ya ha adelantado que entonces espera «que impere el sentido común» y que los magistrados le den la razón y avalen la discutida operación política por la que Sánchez pretende precisamente modificar las reglas de elección de los miembros de esta instancia.