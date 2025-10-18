Suscribete a
ABC Premium

Sánchez acusa al PP de convertirse en un «satélite» de Vox

El presidente del Gobierno cree que el partido liderado de Feijóo «copia» las ideas y métodos del de Abascal para «sobrevivir»

El PP jugará al despiste hasta el final para acorralar a Sánchez en el Senado

Pedro Sánchez, durante su intervención en Ámsterdam
Pedro Sánchez, durante su intervención en Ámsterdam partido europeo socialista

D. Roldán

Pedro Sánchez ha intervenido este sábado en el congreso anual del Partido Europeo Socialista (PES) para alertar del avance de la extrema derecha en el Viejo Continente que pone «en duda» el proyecto común. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ... ha destacado que España no es ajena a estos movimientos y ha acusado al Partido Popular (sin citarlo) de convertirse «en un satélite» de Vox (tampoco señalado directamente).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app