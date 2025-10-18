Sánchez acusa al PP de convertirse en un «satélite» de Vox

Pedro Sánchez ha intervenido este sábado en el congreso anual del Partido Europeo Socialista (PES) para alertar del avance de la extrema derecha en el Viejo Continente que pone «en duda» el proyecto común. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ... ha destacado que España no es ajena a estos movimientos y ha acusado al Partido Popular (sin citarlo) de convertirse «en un satélite» de Vox (tampoco señalado directamente).

Ante los líderes socailistas reunidos en Ámsterdam (Países Bajos), Sánchez ha asegurado que la «derecha conservadora» quiere contestar a este fenómenos realizando «un copia y pega de sus ideas y métodos», un camino con el que buscan sobrevivir, según Sánchez. «No pueden ser más ingenuos», ha señalado el líder del PSOE, que se ha reunido a lo largo de la mañana con el 'president' catalán, Salvador Illa, también presente en el congreso.

Una derecha, ha destacado el jefe del Ejecutivo, que está dispuesta «a restringir el derecho al aborto, negar la emergencia climática y evitar la memoria democrática«. »La derecha tradicional ha comprado todas las ideas de la extrema derecha porque tiene miedo. Son víctimas del odio y las mentiras de la extrema derecha«, ha indicado Sánchez, que ha reclamado a sus correligionarios «no dar un paso atrás» ante estas amenazas.

Sánchez ha reclamado unidad a los socialistas europeos y no tener «dobles ideas» ante crisis humanitarias similiares. «Todas las vidas valen lo mismo, en Gaza o en Ucrania», ha destacado Sánchez en su discurso.