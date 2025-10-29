Puigdemont ha dicho que rompe con Sánchez porque es un cobarde y no se atreve a explicar a los suyos la única verdad en este asunto, que es que ha renunciado a cualquier proyecto político y sólo intenta asegurar su regreso a España. Dice que ... rompe con Sánchez pero es mentira, porque también por cobardía, no se atreve a negociar con el Partido Popular una moción de censura, temeroso de que los pocos votantes que le quedan le acusaran de traidor. El círculo de su cobardía se cierra con su incomprensible posición frente a la Aliança Catalana de Sílvia Orriols: ni le arrebata, que podría, el Ayuntamiento de Ripoll, porque tiene más miedo de la reacción de los radicales que confianza en su capacidad para gobernar el municipio; ni compite con ella de un modo comprensible para los electores, de modo que la sangría de votos es torrencial y lo más probable es que se dé el sorpaso en el próximo ciclo electoral y Junts sea la tercera fuerza (o la cuarta).

La cobardía de Puigdemont no es nueva. Ha sido siempre su principal característica política. Permitió que su tropa se entusiasmara con el referendo del 1 de octubre y no tuvo el valor de decirles que su bronca con la Policía sería inútil porque nada estaba preparado para la independencia. No se atrevió a votar donde le tocaba y se escondió debajo de un puente en el acto más denigrante para la institución que se recuerda en un presidente de la Generalitat. Se fugó en lugar de defender la independencia que había declarado. Durante la campaña de las elecciones del 155, dijo que volvería a España si estaba en condiciones de ser elegido presidente pero una vez más, por miedo y por cobardía, faltó a su palabra. Su prometido regreso del 8 de agosto del año pasado fue la misma exhibición personalista de siempre, y la misma y cobarde huida, dejando a los Mossos como a unos idiotas y permitiendo la investidura de Salvador Illa. La cobardía en tiempos de bonanza puede ser hasta una virtud política, pero en tiempos revueltos es un desastre. Y entre los de un extremo, que le llaman traidor y se van con Orriols, y los del otro, que ven en él a un peligroso separatista, es inútil que pregunte a sus votantes que hacer con Sánchez, cuando la realidad que lo que sus votantes se están es qué hacer con él y están huyendo en desbandada.

