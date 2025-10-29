Suscribete a
Puigdemont es un cobarde

No se atreve a explicar a los suyos la única verdad, que es que ha renunciado a cualquier proyecto político y sólo intenta asegurar su regreso

Salvador Sostres

Puigdemont ha dicho que rompe con Sánchez porque es un cobarde y no se atreve a explicar a los suyos la única verdad en este asunto, que es que ha renunciado a cualquier proyecto político y sólo intenta asegurar su regreso a España. Dice que ... rompe con Sánchez pero es mentira, porque también por cobardía, no se atreve a negociar con el Partido Popular una moción de censura, temeroso de que los pocos votantes que le quedan le acusaran de traidor. El círculo de su cobardía se cierra con su incomprensible posición frente a la Aliança Catalana de Sílvia Orriols: ni le arrebata, que podría, el Ayuntamiento de Ripoll, porque tiene más miedo de la reacción de los radicales que confianza en su capacidad para gobernar el municipio; ni compite con ella de un modo comprensible para los electores, de modo que la sangría de votos es torrencial y lo más probable es que se dé el sorpaso en el próximo ciclo electoral y Junts sea la tercera fuerza (o la cuarta).

