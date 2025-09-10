Destacados miembros de la dirección del Partido Popular juzgan de «anticuada» la creencia del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de que hay muchos socialistas que querrían poder votar a un PP moderado. «Ya no estamos en la década de los 90. El viaje ... al centro de Aznar tuvo sentido entonces, cuando el paradigma era que si PP o PSOE no alcanzaban la mayoría absoluta, pactaban con los nacionalistas. Ahora este paradigma no existe, porque las sumas son las que son y con Junts y el PNV no nos alcanza, hay partidos nuevos tanto en la izquierda como en la derecha, y sobre todo está el hecho de que Junts ya no pediría una carretera como antes pedía Pujol, sino selecciones deportivas catalanas o un consejo del poder judicial catalán, que son cosas que el PP no podemos dar».

«La política de bloques es mala para España, pero es lo que hay y el PP ha de maximizar los resultados en su bloque», afirman miembros de la dirección nacional del Partido Popular, más que descontentos, preocupados por el crecimiento de Vox en las encuestas en detrimento de su partido. Un promedio de todas ellas sugiere que un millón de españoles darían este paso si hoy se celebraran las elecciones.

«No podemos prometer que vamos a derogar el sanchismo y tender la mano a su principal beneficiado, porque entonces Vox aparece como garantía de que esto no pase y atrae a muchos de nuestros votantes». «Y cuando esto sucede- añaden- es decir, cuando la derecha, en lugar de crecer por el PP, con ideas pensadas y razonables, crece por el extremo, la izquierda se moviliza y las últimas encuestas, además del crecimiento de Vox a nuestra costa, también reflejan una cierta recuperación de Sánchez».

Por lo menos de momento, no existe una corriente interna en el PP ni es voluntad de estos dirigentes nacionales desestabilizar o cuestionar el liderazgo de Feijóo, pero sí hacerle entender que es que lo que el partido necesita para poder gobernar es «acertar con la estrategia que le permita llegar a los 165 escaños, y esto se consigue frenando la sangría de votos hacia Vox y no pensando que puedes seducir a los votantes socialistas, que es lo que intentamos en 2023 y pudimos ver el resultado».

Estos dirigentes están convencidos de que si Vox finalmente logra los diputados que le otorgan las encuestas -entre 45 y más de 50-, Abascal «pondrá en una situación imposible al Feijóo», porque Vox ha aprendido de Ciudadanos que lo que penaliza no es la repetición electoral sino el incumplimento de tus promesas. «A Vox no le temblará el pulso por mantenerse firme en los compromisos con sus electores, como la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales o la aplicación de un 155 permanente en Cataluña, porque sabe que esta es su única razón de ser y la causa de su amplio crecimiento».

«Los bloques hoy son impermeables» -concluyen los dirigentes nacionales preocupados por la deriva de su líder- «y hay votos de sobra en la derecha para que el PP obtenga una victoria, si no por mayoría absoluta, sí suficiente para gobernar. Además, hay un giro a la derecha en toda Europa que ha desplazado el eje de lo que antes se consideraba la centralidad política y que el PP tiene que aprovechar para actualizar su oferta a la sociedad española. Ni estamos en el giro al centro de Aznar, ni en la Galicia de las mayorías absolutas con las que Feijóo podía gobernar contentando más o menos a todos».