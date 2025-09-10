Suscribete a
La difícil estrategia de Feijóo en Cataluña

Dirigentes populares aseguran que no se puede prometer la derogación del sanchismo y tender la mano a su principal beneficiado, Junts

Salvador Sostres

Destacados miembros de la dirección del Partido Popular juzgan de «anticuada» la creencia del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de que hay muchos socialistas que querrían poder votar a un PP moderado. «Ya no estamos en la década de los 90. El viaje ... al centro de Aznar tuvo sentido entonces, cuando el paradigma era que si PP o PSOE no alcanzaban la mayoría absoluta, pactaban con los nacionalistas. Ahora este paradigma no existe, porque las sumas son las que son y con Junts y el PNV no nos alcanza, hay partidos nuevos tanto en la izquierda como en la derecha, y sobre todo está el hecho de que Junts ya no pediría una carretera como antes pedía Pujol, sino selecciones deportivas catalanas o un consejo del poder judicial catalán, que son cosas que el PP no podemos dar».

