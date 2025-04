'La Sagrada Familia', acuarela de Pujol sin claves para entenderlo

'La Sagrada Familia' (HBO) es el documental de David Trueba sobre Jordi Pujol. Es una correcta acuarela para ver al personaje, pero no para entenderlo. Está bien si no conoces a los protagonistas porque tienes una primera impresión de ellos, pero ... no son examinados con profundidad ni conocimiento. Todo naíf como David Trueba y como las camisetas de Open Arms de su amigo Pep Guardiola.

SalePrenafeta, y esto en sí mismo es notable, pero no cuenta de qué manera concreta, con la ayuda del abogado Joan Piqué Vidal, sobornó a algunos de los jueces que resolvieron no procesar a Pujol por Banca Catalana. Piqué le separó a los 45 magistrados en tres grupos: al primero, entre sectario e incorruptible, no merecía la pena ni acercarse porque era seguro su voto contrario a los intereses del presidente; con el segundo, entre catalanista y expectante de algún cargo, no hacía falta perder el tiempo por el motivo contrario. El tercer grupo era el de los tibios, a cuyos miembros Piqué Vidal conocía uno por uno, y los problemas que tenían: hipotecas impagadas, deudas por ludopatía, hijos drogadictos con problemas con la Justicia, y algunos otros vicios menos confesables. Prenafeta almorzó con cada uno de ellos -la mayoría de encuentros se produjeron en el restaurante Gorria de Barcelona- y les ofreció una solución personalizada. La noche antes de conocerse la decisión de la Audiencia estuvo en condiciones de decirle a su patrón: «President, guanyarem 33 a 8», que fue el resultado exacto. 'La Sagrada Familia' tampoco explica cómo el entonces secretario general de la Presidencia le seleccionaba las amantes entre las secretarias de Palau que le admiraban, además de Carme Alcoriza, que ya Pujol se trajo del banco. Todo empezó un día que el presidente estaba paseando por el Pati dels Tarongers, en el Palacio de la Generalitat, y golpeó con los nudillos la ventana del despacho del señor secretario. Prenafeta salió al punto, el presidente le cogió por el hombro y empezó a decirle: «Lluís, Kennedy tuvo que tomar decisiones muy importantes durante su mandato, y aunque estaba casado con una gran dama, sufría como hombre una tensión que de un modo u otro tenía que liberar…», a lo que Prenafeta contestó: «President, no hace falta que me digas más», y se ocupó del 'casting'. Noticia Relacionada Pujol, estable tras ser operado por un ictus Daniel Tercero Su última aparición pública fue el sábado, víspera de la Diada. El que fuera presidente autonómico durante 23 años está a la espera de juicio en la Audiencia Nacional También Trueba, en su documental inane y superficial, pasa por alto algo tremendamente significativo en la vida de los Pujol y en la política catalana, que es cómo Prenafeta riñó hasta el odio africano que hoy se profesan con su ahijado, Jordi Pujol Ferrusola, cuando su padre le puso a controlar las finanzas del partido y el secretario quedó escandalizado por cómo se lo llevaba todo por delante. Prenafeta le contó al presidente los desmanes de su primogénito y le advirtió de los problemas que a la larga le causarían. Pujol le respondió que le disgustaba profundamente aquella conversación y le prohibió que le volviera a hablar del tema. Pero la herida no se cerró, ni la desconfianza, y al cabo de menos de un año le echó de la Generalitat. «Es un documental naíf. Los protagonistas no son examinados ni con profundidad ni con conocimiento» Además de algunas pinceladas de personajes más relevantes -las más lúcidas, las de Felipe González-, el documental se construye sobre un periodista orgánico, Francesc-Marc Álvaro, que Convergència ha tenido siempre de cuota en 'La Vanguardia'; sobre un periodista joven de 'El País' -Maiol Roger- y tres históricos de la misma cabecera: Enric González, Lluís Bassets y Pere Ríos. Eso condena a 'La Sagrada Familia' porque Álvaro es un pobre hombre que ha dedicado su vida entera a inventarse virtudes para disimular los defectos que sí tiene. Roger, pese al libro que sobre Pujol ha escrito, ni vivió los hechos ni conoce en profundidad a los personajes, ni tiene o tuvo con ellos la suficiente confianza para que le hayan contado la verdad. Y muy a pesar del resentimiento de Bassets y de Ríos, de las supuestas fechorías de Pujol solo sabemos lo que él confesó, y es que su padre le dejó 600.000 euros en una cuenta opaca por si algún día tenía problemas por causa de la política, lo que en aquel momento no era tan descabellado imaginar. «'La Sagrada Familia' pasa por alto algo muy significativo en la política catalana, que es cómo Prenafeta riñó con su ahijado, Jordi Pujol Ferrusola» Hay una generación de periodistas y políticos de la izquierda española que aún no han digerido que Franco se les muriera en la cama. Es la generación de Bassets y Ríos: y también Pujol se les morirá en la cama, sin que nada sustancial contra él hayan podido demostrar, salvo que les ganó siempre y en todo, y que ni dedicando el grueso de su vida profesional a probar que fue un corrupto han podido rozarle. Pujol ya no está en condiciones de afrontar un juicio, que en cualquier caso se habría basado en una acusación con más conjeturas que pruebas y del que muy probablemente habría salido absuelto. Mientras los periodistas de 'El País', magistrados como Margarita Robles y fiscales como José María Mena y José Jiménez Villarejo han malgastado buena parte de su vida fértil en el inútil afán de darle caza, él puede decir a sus 92 años que ha vivido como ha querido su vida privada y la pública, y que se marchará habiendo dado cumplimiento a sus ideales, sus ambiciones y sueños sin haber pagado ningún precio. Jordi Pujol (Barcelona, 1930), ha ganado y sus perseguidores han perdido. Ganar siempre es meritorio, pero lo es especialmente teniendo en cuenta sus artificios y listones tan considerablemente altos. Que sus enemigos hayan perdido, siendo tantos, y tan arrogantes, y tan persuadidos de pertenecer a una absoluta superioridad intelectual -jamás demostrada, como sus acusaciones- les hace aparecer en 'La Sagrada Familia', tan ridículos y patéticos como siempre fueron.

