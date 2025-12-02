Rufián, acerca de la oferta del Gobierno a Junts: «He aquí el error de Sánchez»

El portavoz en el Congreso de los Diputados de ERC, Gabriel Rufián, ha lamentado las «buenas palabras» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Junts y su líder, Carles Puigdemont, vertidas este martes en sendas entrevistas realizadas en 2CAT, el canal en catalán de ... TVE, y la emisora de radio RAC1.

Sánchez ha anunciado un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros este martes en el que se llevarán a cabo medidas acordadas con Junts para tener más capacidad, flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente y a facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación.

Además, el líder del Ejecutivo ha asumido «los incumplimientos» con la formación independentista y ha anunciado que la vuelta de Carles Puigdemont a España está en el «tramo final».

Este nuevo real decreto y las palabras de Sánchez no han gustado al portavoz de ERC, que ha reaccionado rápidamente mediante su cuenta de 'X'. «Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos», ha afirmado, añadiendo que lo hace «por intereses empresariales e ideológicos». Esto, según Rufián, «no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras» y este ha sido «el error de Sánchez».

Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos.



Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras.



He aquí el error de Sánchez. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 2, 2025

Hace menos de una semana, Rufián ya criticó a los de Puigdemont por tumbar, junto al PP, Vox y la abstención de Podemos, la senda de déficit del Gobierno. Para el político independentista, esta estrategia «en el caso de Catalunya va a afectar muchísimo».