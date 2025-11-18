Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, señal de vídeo en directo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el ministro de Economía, Comercio y ... Empresa, Carlos Cuerpo; comparecerán para explicar los acuerdos adoptados.
La rueda de prensa puede seguirse en directo en esta noticia. Puede informarse de las últimas noticias en ABC.es.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete