Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, señal de vídeo en directo

El Consejo de Ministros aprueba hoy el incremento de la previsión de PIB y un nuevo techo de gastos

Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el ministro de Economía, Comercio y ... Empresa, Carlos Cuerpo; comparecerán para explicar los acuerdos adoptados.

