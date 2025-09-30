Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros | Señal de vídeo en directo

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con la ministra portavoz y el ministro de Economía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros, que aprobará tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal. Según han confirmado fuentes ministeriales a Europa Press, el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la violencia vicaria definirá esta forma de violencia de género y también reconocerá a las víctimas.

El Gobierno también aprobará el trámite legislativo para que el reglamento del refuerzo del control horario se pueda canalizar por la vía de urgencia, después de que Junts, PP y Vox tumbaran el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. El control horario es el único apartado que el ministerio de Yolanda Díaz puede aprobar sin pasar por el Congreso. Y lo hará en medio de una creciente tensión con la CEOE.

