Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, señal de vídeo en directo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría y los ministros Isabel Rodríguez, Carlos Cuerpo y Elma Saiz, comparecerán para explicar los acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, presenta la actualización de sus previsiones macroeconómicas que, según ha avanzado ya el presidente del Gobierno elevarán por encima del 2,6% el crecimiento estimado para 2025.

Además, el Gobierno aprobará hoy la reducción de coeficientes para los bomberos forestales. Se trata de una obligación recogida en la Ley del Derecho de Defensa aprobada el año pasado. Este coeficiente reductor se basa en una operación matemática que permite aplicar un 20% a los años trabajados para reducir la edad de jubilación, normalmente con el límite de los 60 años, salvo que se hayan cotizado 35 años.

