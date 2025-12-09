Suscribete a
Rosa Díez: «Sánchez y Zapatero tienen un futuro penal»

La exsocialista y fundadora de UPyD analiza la figura del expresidente en su último libro 'La sombra: Memoria histórica de Zapatero'

Rosa Díez, en una foto en 2023
Carlos Mullor

Rosa Díez (Sodupe, Vizcaya, 1952), recibe a ABC para repasar la «sombra» de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, su etapa al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011 y sus actuaciones tras salir del Palacio de la Moncloa. En su último libro, ' ... La Sombra. Memoria histórica de Zapatero' (Plaza & Janés) desgrana la degradación del PSOE, formación que abandonó en 2007, y de la democracia en España.

