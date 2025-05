Rosa Cullell: «No se puede dar una amnistía al que no rechaza la unilateralidad»

—¿Por qué acudirá a la manifestación del domingo en Barcelona?

—Nadie debe pensar que Cataluña es solo el independentismo y, menos aún, el presidente del Gobierno en funciones. Hay que ir para dejar claro que Cataluña no es del independentismo. Además, no ... se puede dar una amnistía a personas que no han rechazado la unilateralidad y que dicen que lo volverán a hacer. Es decir, que volverán a ser desleales con el Estado y con las leyes. No merecen una amnistía. Al margen de su constitucionalidad.

—¿Servirá para algo?

—Estamos ante una investidura, tras otra fallida. Por lo tanto, estamos en un periodo de exigencias por parte del independentismo, especialmente, de Junts. ¿Servir? No creo que tenga efecto sobre los pactos. Pero sí servirá para que los catalanes no independentistas tengan más visibilidad. Además, los no independentistas no son solo del PP. También hay voto constitucionalista del PSC y de CS. Estaría bien que Sánchez lo tuviera en cuenta.

—¿Cree que habrá referéndum?

—A corto plazo, no.

—¿Debería haber algún tipo de pacto de Estado entre el PP y el PSOE?

—Vivimos en una democracia parlamentaria y son las Cámaras las que han de ratificar los pactos, que han de cumplir la legalidad. En este momento y tal y como están las cosas, no veo un pacto de Estado. Pero sería una buena solución, ya que en España hay más votantes del PP y el PSOE que de cualquier otro partido. Los nacionalistas son una parte muy pequeña del conjunto de los votantes españoles. Sería bueno que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo para los temas fundamentales.

—¿Algún mensaje a los socialistas para que vayan a la manifestación?

—La convocatoria es de Societat Civil Catalana. No irá mucha gente cercana al PSOE, porque el PSC no la apoya. Pero he sido y soy socialdemócrata y voy a ir a la manifestación porque hemos de volver a la senda de la Constitución. Y porque sigo leyendo cosas tremendas como que Carles Puigdemont no quiere hablar con Salvador Illa, a pesar de que este es el ganador de las elecciones del 23J en Cataluña y las autonómicas de 2021. Pactar con estos personajes no beneficia en nada a Cataluña.