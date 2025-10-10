Suscribete a
Corina Machado :«Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad»

Robles no descarta mandar tropas a Gaza: «Si fuera necesario lo haríamos»

Asegura que España «nunca ha regateado esfuerzos» para destinar medios personales en misiones internacionales

Directo | Últimas noticias tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

La UME presenta el libro y una exposición fotográfica con motivo de su XX aniversario con la presencia de Margarita Robles.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado este viernes el envío de soldados españoles en misión de paz a la Franja de Gaza, alegando que España «nunca ha regateado esfuerzos» para destinar medios personales en misiones internacionales.

«Si fuera ... necesario, lo haríamos, porque nunca hemos regateado esfuerzos para enviar a la gente, y así vamos a seguir trabajando», ha asegurado Robles ante los medios de comunicación al término de un acto para presentar un libro y una exposición sobre la Unidad Militar de Emergencias (UME).

