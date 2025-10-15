Suscribete a
Robles se abre a aumentar los gastos militares más allá del 2% por las presiones de Washington

«Dentro de 10 años ya veremos», ha añadido la ministra tras una reunión en Bruselas

Rutte dice que hubo unanimidad en gasto del 5% en Defensa y que «España está comprometida con los objetivos de capacidad» de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una imagen de archivo
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado a entender que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sentido la clara presión diplomática a la que le ha sometido el presidente norteamericano Donald Trump y no ha descartado que España acabe invirtiendo más del 2% del PIB en gastos militares ... . Robles, que participaba en la reunión de ministros de Defensa de la Alianza, ha dicho que España ha cumplido este año con lo que se decidió en 2014 y que lo que vaya a pasar en el futuro «nadie lo puede saber».

