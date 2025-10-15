Robles se abre a aumentar los gastos militares más allá del 2% por las presiones de Washington

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado a entender que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sentido la clara presión diplomática a la que le ha sometido el presidente norteamericano Donald Trump y no ha descartado que España acabe invirtiendo más del 2% del PIB en gastos militares ... . Robles, que participaba en la reunión de ministros de Defensa de la Alianza, ha dicho que España ha cumplido este año con lo que se decidió en 2014 y que lo que vaya a pasar en el futuro «nadie lo puede saber».

Hasta ahora, el Gobierno y Pedro Sánchez personalmente sostenían que en la cumbre de La Haya en julio pasado, donde todos los países acordaron aumentar los gastos militares hasta el 5%, (incluyendo un 1,5% en asuntos relacionados con la defensa) España no se sumó al compromiso de consenso. Esta posición no ha sido olvidada por la Administración norteamericana y otros aliados y en términos diplomáticos, España se ha encontrado «aislada» dentro de la OTAN. Hasta el punto de que el propio Trump ha amenazado con expulsar a España de la OTAN o imponer aranceles a los productos españoles, aunque ambas posibilidades son técnicamente imposibles de ejecutar.

Ahora, Robles reconoce que el secretario norteamericano de la Guerra, David Haselt, ha vuelto a sacar el tema, aunque su respuesta no ha sido la misma de siempre. La ministra de Defensa explicó que que «la delegación americana habla del año 2030 y del año 2035. Falta mucho tiempo para entonces. Yo hablo del 2025 y en el 2025 había un compromiso que se asumió en Gales en el 2014, que era llegar al 2%» y que España puede cumplir finalmente este año si se ejecutan los 10.000 millones de suplemento presupuestario que ha concedido el Gobierno.

«Yo entiendo la política con un sentido del momento, de lo que los ciudadanos nos piden en cada momento. Yo puedo decir que en el 2025 España está cumpliendo su obligación asumida en el 2014. Lo que pase en el 2030 o en el 2035 creo que absolutamente nadie lo puede saber», ha insistido Robles.

El secretario general de la OTAN recordó por su parte que en la cumbre de La Haya hubo «total unanimidad España incluida», por lo que se refiere al compromiso de aumentar los gastos militares. Hasta ahora, el Gobierno español sostenía que no aceptaba llegar al 5% porque considera que con el 2% ya sería posible alcanzar los objetivos de capacidades acordados con los demás aliados.

Por su parte, el ejecutivo comunitario ha respondido en términos generales cerca de las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos españoles que el comercio exterior «es competencia de la Comisión y responderemos ante cualquier ataque contra cualquier país miembro»