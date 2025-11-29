Roberto García Ceniceros: «Atribuir al Supremo una intención política es acusarle directamente de prevaricar»

Acaba de ser nombrado presidente de Foro Judicial Independiente en sustitución de Fernando Portillo, el juez que en el último congreso de la asociación, a cuya clausura fue invitado Bolaños, no dudó en plantearle a la cara las objeciones de la carrera a sus reformas. ... En una línea continuista con el mandato de su colega, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Roberto García Cenicero ve con preocupación la ofensiva de «determinados políticos» contra el Tribunal Supremo por la condena a García Ortiz. Alerta de que de un tiempo a esta parte los ataques al Poder Judicial se están produciendo con una «frecuencia mayor» y una «intensidad más grave».

-Varias asociaciones de jueces han pedido responsabilidad al Gobierno ante sus críticas a la condena del fiscal general. ¿Cree que el Gobierno ha traspasado la línea del respeto institucional?

-Algunas declaraciones, desde luego, han traspasado los límites del respeto a la institucionalidad, a la separación de poderes y a la independencia judicial. El procedimiento en sí es triste para todos los ciudadanos, independientemente de la sentencia, porque la imagen de la Fiscalía ha quedado muy dañada. Lo que me parece absolutamente injusto es ahora lanzar ese tipo de críticas desaforadas contra los magistrados del Supremo que han dictado esa resolución, no ya solo porque se discrepe del fallo, que eso me parece perfectamente comprensible y respetable, sino porque se esté atribuyendo una intencionalidad política a quien lo ha dictado. Rebasa todos los límites porque directamente se está atribuyendo a esos jueces la comisión de un delito y eso es gravísimo.

-¿Por qué se ha dado tanta importancia que el Supremo adelante el fallo cuando se ha hecho en otras ocasiones y de hecho el Tribunal Constitucional lo hace siempre?

-Con el Tribunal Constitucional es práctica habitual, es cierto. Aquí yo creo que quien quería criticar la sentencia ha buscado todos los argumentos que tenía en su mano. Es verdad que esta sentencia es especialmente importante por la persona y por la institución a la que afecta y habría sido mejor conocer los argumentos a la vez, pero más allá de ello lo grave es, como he dicho, atribuir directamente a los magistrados del Supremo una intencionalidad política.

-Se apela a la libertad de criticar resoluciones judiciales... ¿Dónde está la línea que separa la libertad de opinar de una resolución judicial y lo que está sucediendo ahora?

-Me parece absolutamente legítima la crítica de una resolución, pero no es lo mismo que la critique un ciudadano de a pie a que lo haga el titular de otro poder del Estado porque si quien está hablando es un miembro del Gobierno o un diputado del Congreso, ese poder del Estado está señalando o intentando influir en el contenido en la resolución judicial. Es verdad que este juicio ha tenido una difusión pública muy importante pero quien conoce en su amplitud toda la prueba son los propios jueces. Todos podemos tener una opinión formada sobre si García Ortiz era inocente o culpable y en ese sentido, un ciudadano entiendo que sí que puede criticar el contenido de una resolución. Lo que traspasa todas las fronteras es lo que algunos políticos han dicho aquí: que los jueces han condenado porque querían atacar a un determinado Gobierno, atribuyéndoles una intencionalidad política que, por cierto, no sé si le atribuyen también a los votos particulares, porque si los jueces dictan sus resoluciones en función de sus afinidades políticas, entiendo que serán tanto unos como otros. No creo que nadie deba rasgarse las vestiduras cuando se diga que un juez se ha equivocado. Es que los jueces se equivocan, por eso hay un régimen de recursos. Ninguno de mis compañeros ni yo tenemos derecho a considerarnos infalibles. De hecho el sistema en sí está pensado precisamente en la posibilidad de error judicial, pero esto es otra cosa porque al decir que un juez se aparta del imperio de la ley, de las pruebas que ha visto, por sus afinidades políticas, se le está acusando directamente de prevaricar. Es como si yo ahora dijese que un ministro o un diputado están dictando un decreto o están votando a favor o en contra de una determinada ley por un interés económico o por un interés que va más allá del interés general... Le estaría atribuyendo un delito de corrupción. Y eso es, ni más ni menos, creo, lo que están haciendo estos políticos cuando habrán así de los jueces.

-¿Cree que de un tiempo a esta parte hay una campaña política contra el Poder Judicial? ¿Está en peligro la separación de poderes?

-Que está habiendo ataques claros, es evidente, como también lo es que cada vez se están produciendo con una frecuencia mayor y una intensidad mucho más grave. Yo quiero pensar que la independencia judicial no está en peligro, pero es verdad que estamos viendo ataques continuos, casi diría yo que a diario.

-¿Se esperaba la condena al fiscal general?

-Francamente no tenía ningún juicio preparado sobre ello. No soy penalista y además tengo por costumbre no contaminarme demasiado con estos juicios mediáticos. Es una cuestión personal, ya desde casi desde que empecé la carrera, ya digo bastante tengo con los que tengo encima de la mesa como para empezar a hacer juicios de valor sobre los asuntos que llevan otros. Sí que soy consciente del trabajo que hay detrás, de lo difícil que es enjuiciar algo sin conocer la totalidad de las pruebas, que es lo que pasa muchas veces, y sobre todo lo del peligro que conlleva los juicios paralelos.

-¿Debería haber dejado su cargo antes del juicio?

-Como decía antes este proceso es especialmente triste, con independencia de que la sentencia hubiera sido absolutoria, por el hecho de que hubo unas filtraciones de datos reservados que venían desde la Fiscalía, datos de negociaciones de conformidad, especialmente reservados. Yo creo que a veces la gente no tiene conciencia de lo que realmente supone esto, porque no es lo mismo que se filtre una declaración de un imputado, que a fin de cuentas es algo que está las actuaciones y que muchas veces lo filtran las partes, a una comunicación dada con fiscalía para alcanzar un acuerdo de conformidad. Porque esto no es una filtración de una actuación judicial, es que eso es una filtración de un dato que, de hecho, los jueces no podemos conocer. Son tan reservados que están fuera del procedimiento. Y si tú buscas un acuerdo de conformidad porque estás imputado y lo buscas con la Fiscalía y es la propia Fiscalía la que está filtrando ese dato, ya como responsable de la fiscalía habría tenido que asumir algún tipo de responsabilidad. Más allá de eso, la imagen del fiscal en estrados con su toga de fiscal general del Estado, siendo acusado en un procedimiento en el cual está actuando e interviniendo también un miembro del Ministerio Fiscal, que es su subordinado en realidad era muy poco edificante el papel del Ministerio fiscal. Los fiscales que han trabajado en este asunto han estado claramente afectados por esa relación de dependencia, aunque después hayan tomado las medidas oportunas a nivel interno.

-¿Cree que la Fiscalía está en condiciones de asumir la investigación penal?

-No, rotundamente no. Y lo digo con cierta pena, porque cuando nosotros decimos que los que los jueces deben continuar siendo quienes lleven la instrucción no es una cuestión nominal, es que quien asuma la instrucción ha de ser un órgano, una institución, que actúe con total independencia y autonomía, y en este caso en España es obvio que no la tiene porque en la cúspide de la pirámide, jerárquica y con relaciones estrictamente de dependencia, hay un fiscal general del Estado que todos sabemos que está designado directamente por el presidente del Gobierno. La consecuencia de ello también es clara: se pueden estar generando espacios de impunidad para aquellos delitos que, siendo perseguibles de oficio, pueden ser cometidos por los políticos que están nombrando a estos fiscales.

-Otra derivada de esto son los límites a la acusación popular. ¿Esta reforma puede provocar espacios de impunidad?

-Absolutamente, y ese es el gran problema. La acusación popular es cierto que tiene derivas que al final tienen una cierta intencionalidad política, pero el sentido de la acción popular es precisamente ese: aparte de ser un derecho constitucional, es necesaria en delitos en los que no hay un perjudicado directo que vaya a personarse como acusación particular, como son los delitos de corrupción, en los que la única forma de perseguirlos es únicamente el Ministerio Fiscal y la acción popular. Si limitamos la acción popular y tenemos un Ministerio Fiscal, como decíamos antes, tan sometido al poder ejecutivo, pues entonces estamos abriendo paso a la posibilidad de una corrupción que quede impune.

-Antes del verano, la carrera judicial acudió a una huelga histórica. ¿Volverán a la carga si el gobierno sigue adelante con la ley Bolaños?

-Por supuesto que si el proyecto se rehabilitase, volveríamos a la carga, obviamente y no solo porque la ley de acceso a la justicia está en las antípodas de lo que nosotros entendemos como necesario para la carrera judicial sino porque, además, hay acuerdos firmados con el ministro que por ahora no se han cumplido.

-¿Qué les preocupa de la ley de acceso a la justicia?

-Pues varias cuestiones. Primero, el proyecto de estabilización de funcionarios puede afectar muy seriamente a las condiciones profesionales de las últimas promociones de jueces, porque por mucho que el texto diga que los jueces sustitutos se integrarían por la cola, tal y como está planteada esa estabilización, pueden pasar por delante de los jueces de oposición. Entendemos además que el acceso ahora de golpe de mil personas en las carreras judicial y fiscal atentaría claramente a los principios de mérito y capacidad. El ministro está partiendo de una mentira flagrante cuando nos intenta explicar las bondades de esta ley diciendo que nos obliga Europa. Es verdad que Europa ha pedido que solucionemos el programa de los sustitutos pero hay que solucionarlo otras vías que no necesariamente la entrada en bloque. Por no hablar también de un problema de independencia, porque parece que el gobierno, o incluso el legislativo en este caso, se está arrogando la posibilidad de decidir qué mil personas pueden entrar o no en la carrera judicial. Nosotros defendemos el modelo actual de acceso a la carrera judicial, el modelo de oposición y el sistema del cuarto turno. Por supuesto que son susceptibles de mejoras, pero parece que lo que lo que se está pretendiendo es demonizar el sistema actual de oposición, que entendemos que es un sistema que ha dado muchísimos beneficios.

-¿Cree que hay un intento por parte del Gobierno de influir políticamente en la composición de la carrera?

Esa es la impresión, sin duda. Parece que hay una intencionalidad de que el juez obedezca a un determinado patrón político. Es cierto que las becas son necesarias a día de hoy para que nadie quede fuera, pero no es justo decir que el actual sistema de oposiciones ha hecho que solo las clases privilegiadas accedan a la carrera judicial. No creo que seamos privilegiados ni hijos de jueces ni nada por el estilo.

-¿Cómo es la relación de Bolaños con las asociaciones judiciales?

-Bolaños ha actuado de una forma bastante desleal, ha trasladado mensajes a la ciudadanía que son falsos, se lo hemos dicho muchas veces y no lo corregirá nunca. Él intenta justificar sus medidas, como la integración de los sustitutos, diciendo que vienen de Europa y ya está. Pasa o mismo con el sistema de elección de vocales del Consejo, pero ahí Europa no le importa. La Comisión de Venecia ha dicho que avala el actual sistema de elección. O tiene un problema de comprensión lectora o es que sencillamente quiere mentir. Y esa es una forma de actuar que dificulta mucho las relaciones entre las asociaciones y el Poder Judicial en general con el Ministerio de Justicia.

-¿Qué se puede hacer para dar cumplimiento a lo que ha dicho Europa? ¿Qué herramientas tenemos para para forzar a ese cambio de modelo de elección del CGPJ?

- Yo creo que hasta que hasta que Europa no establezca algún tipo de medida sancionadora, económica, contra el Gobierno de España por no cumplir los estándares de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho, pues seguiremos como estamos. Es evidente que el actual Gobierno no tiene el deseo de reformar el sistema de elección de vocales del Poder judicial. La Comisión de Venecia ha sido bastante clara en este sentido, así que habrá que seguir peleando. No tenemos mucho más. La verdad es que es preocupante la situación.