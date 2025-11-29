Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Roberto García Ceniceros: «Atribuir al Supremo una intención política es acusarle directamente de prevaricar»

El nuevo presidente de Foro Judicial Independiente cree que el Gobierno intenta influir políticamente en la composición de la carrera

Dos asociaciones judiciales acusan al Gobierno de promover un «relato falso y dañino» con la condena al fiscal general

El magistrado García Ceniceros, nuevo presidente de Foro Judicial Independiente
El magistrado García Ceniceros, nuevo presidente de Foro Judicial Independiente inés baucells
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Acaba de ser nombrado presidente de Foro Judicial Independiente en sustitución de Fernando Portillo, el juez que en el último congreso de la asociación, a cuya clausura fue invitado Bolaños, no dudó en plantearle a la cara las objeciones de la carrera a sus reformas. ... En una línea continuista con el mandato de su colega, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Roberto García Cenicero ve con preocupación la ofensiva de «determinados políticos» contra el Tribunal Supremo por la condena a García Ortiz. Alerta de que de un tiempo a esta parte los ataques al Poder Judicial se están produciendo con una «frecuencia mayor» y una «intensidad más grave».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app