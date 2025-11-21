Suscribete a
ABC Premium

El Rey promete en el Congreso que la Corona siempre estará al servicio de la democracia

La Cámara Baja celebra los cincuenta años de Monarquía parlamentaria en un acto sin la presencia del presidente del Gobierno

Felipe VI reivindica el papel decisivo de Juan Carlos I en «un gesto político revolucionario» como la Transición

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía, en la sala Constitucional del Congreso
La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía, en la sala Constitucional del Congreso Efe
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La sala Constitucional del Congreso, con la imagen de los padres de la Constitución presidiéndola, ha recibido este viernes a la Familia Real para festejar de la mano el quincuagésimo aniversario de la restauración de la Monarquía parlamentaria, columna vertebral de la Transición a ... la democracia, reconocida como tal en un coloquio en el que las presencias han sido tan notables como las ausencias. Entre las autoridades faltaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también representantes de Vox, que, por su negativa a compartir lugar con el Ejecutivo de PSOE y Sumar, vuelven a dejar plantada a la Corona. Don Felipe, en un discurso muy aplaudido, ha prometido que la institución que encabeza estará siempre al servicio de la democracia. Eso es lo que ha hecho en estos cincuenta años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app