Reunión Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, en directo: última hora por el reparto de los menores y noticias desde Canarias hoy.

20:02 Ángel Víctor Torres ha subrayado que «ha sido una reunión productiva» El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado que «ha sido una reunión productiva», en la que se han tocado diversos temas, entre ellos, la agenda canaria. Destacan algunos temas como la reconstrucción de la Isla de La Palma, y el traslado de los menores migrantes.

19:58 Clavijo deja claro que «el asilamiento no solo ha mejorado sino que se ha agravado» El presidente canario, Fernando Clavijo, ha dejado claro que el Gobierno sigue «sin tener un plan» para el traslado de menores. Clavijo ha asegurado que «los niños y niñas necesitan una respuesta para su reinserción».

19:53 Clavijo asegura que la ministra Elma Saiz le llamó para comunicarle que estaba teniendo «problemas con algunas comunidades autónomas» Tras la reunión, el presidente canario, Fernando Clavijo ha detallado este lunes que recibió una llamada de la ministra, Elma Saiz, en la que le comunicaba que estaba teniendo «problemas con algunas comunidades autónomas para el traslado de los menores». Desde el gobierno canario piden que se acelere el proceso ya que para fin de año habrán llegado más menores, de los que habrán salido.

19:46 Clavijo ha pedido a Sánchez que «la salida de los menores se tiene que acelerar» El presidente canario, Fernando Clavijo ha asegurado que desde su gobierno han contactado con ONGs que aseguran «tener plazas» para los menores que se encuentran en las islas. A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le ha especificado que «necesitan tiempo», ya que «no hay muchas plazas». Por ello pide al Gobierno central que «acelere la salida de los menores». Y Clavijo ha añadido que «cada uno nos hemo ido con tareas pendientes».

19:39 Clavijo destaca el tono «afable e institucional» de la reunión con Sánchez El presidente de las Islas Canaria, Fernando Clavijo le ha realizado una propuesta para crear un decreto ley canario, que incluya los asuntos de la agenda canaria, que Clavijo considera «determinantes». Uno de los asuntos sería la reconstrucción de la isla de la Palma, y la atención de los cerca de 800 menores no acompañados que se encuentran en las islas.

19:37 Mensaje de Sánchez: «Compromiso de seguir trabajando juntos» El presidente del Gobierno tras su encuentro con Fernando Clavijo no va a comparecer, pero sí ha puesto un tuit muy institucional, con un vídeo y con un resumen muy breve y poco profundo del contenido de la reunión.

19:35 Clavijo: «Le toca a Sánchez mover ficha» Tras una reunión de una hora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo sobre la situación de menores en las islas. Clavijo ha dejado claro que, «la realidad es la misma» y ha añadido que, «a día d hoy han llegado más menores solos que han pedido asilo».

19:16 Las primeras imágenes de la reunión entre Sánchez y Clavijo Informa: Laura Bautista

18:21 Clavijo: «No tiene sentido continuar con una legislatura donde no puedes gobernar, sino simplemente resistir» En la segunda parte de la entrevista, el presidente canario valoraba, entre otras cuestiones, la situación del Ejecutivo de Sánchez y algunos de los escándalos que lo cercan. Informa Joan Guirado. Video.

18:10 Fernando Clavijo: «El Gobierno utiliza a los menores para la confrontación política» El presidente canario concedió a ABC una durísima entrevista este mismo lunes en donde tocó muchos temas y cargó duramente contra el Gobierno, entre otras cosas por el traslado de menores no acompañados a la Península. Informa Joan Guirado. Video.