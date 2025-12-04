Suscribete a
Retrasos de más de una hora en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Adif asegura que la incidencia ya está solucionada y que el retraso se ha producido por un problema en los sistemas de señalización en la estación de Alcolea del Pinar

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, y Barcelona han presentado retrasos de más de una hora
La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, y Barcelona han presentado retrasos de más de una hora este jueves por la tarde por una incidencia en los sistemas de señalización en la estación de Alcolea del Pinar, según ha afirmado Adif en ... su cuenta de X.

