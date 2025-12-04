Retrasos de más de una hora en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, y Barcelona han presentado retrasos de más de una hora este jueves por la tarde por una incidencia en los sistemas de señalización en la estación de Alcolea del Pinar, según ha afirmado Adif en ... su cuenta de X.

Se registran retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de señalización en la estación de Alcolea del Pinar. Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) December 4, 2025 Adif ha confirmado que el personal ya ha solventado esta incidencia.

