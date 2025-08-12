Saiz condena la aparición de una pancarta con «simbología nazi» que pedía la expulsión de los diez menores

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lamentó este martes la aparición y posterior retirada de una pancarta «de simbología nazi» que exigía la «expulsión» de los diez menores malienses trasladados ayer desde Canarias a Gijón, donde fueron acogidos en un centro de titularidad estatal.

Saiz destacó el «balance positivo» del desplazamiento y lo calificó como un «rotundo éxito». En respuesta a las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien había señalado la «incertidumbre» con la que el Ejecutivo español estaba organizando el traslado de los menores migrantes, la ministra tachó sus palabras de «deslealtad» y pidió «no faltar a la verdad». Asimismo, anunció que esta tarde se celebrará otra reunión para abordar futuros traslados.

Preguntada sobre si Madrid también recibirá a menores migrantes solicitantes de asilo, afirmó que «no habrá excepcionalidad», aunque subrayó que se trata de un proceso que requiere coordinación con los distintos gobiernos autonómicos.

La ministra pidió, sobre todo, respeto hacia los diez menores malienses, de «corta edad», que «están huyendo de sus países» para que puedan «desarrollar su vida en nuestro país».