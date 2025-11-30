Radiografía de los diez días más dramáticos de la 'era Sánchez'

La técnica del desborde. Cuando los escándalos se superponen por acumulación se produce una sensación de colapso que puede acabar generando un efecto amortiguador. A esto juegan en La Moncloa, a buscar un componente narcótico, casi anestésico, que promueva cierta desconexión de la realidad. El ... Gobierno ha llegado a un punto de no retorno y, en los últimos días, ha certificado una semana negra, la peor en los más de siete años que Pedro Sánchez lleva en el poder. En el círculo más próximo al presidente aseguran que la intención es «seguir adelante», aunque ni siquiera los socios de investidura ven un horizonte viable -sin convocar elecciones- que pueda extenderse más allá de la primavera de 2026.

El cerco judicial se estrecha alrededor del presidente, al tiempo que la agenda política se ficciona, con ambiciones impostadas de llegar a aprobar unas cuentas públicas que carecen de apoyos. Con la aritmética en el Congreso cada vez más mermada, el Ejecutivo ha perdido la iniciativa política y se enroca, de nuevo, en la resistencia como única palanca para sobrevivir. El rechazo a la senda de estabilidad es solo un ejemplo de que no hay ni senda ni estabilidad en la legislatura. En paralelo, como bola extra, en la Comunidad Valenciana se cegó la vía a las urnas y se apuntaló una alianza de futuro, la de PP y Vox.

18 de noviembre Santos Cerdán: mordidas y el 2%

La 'semana fantástica' la abrió el día 18 de noviembre un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que acorralaba, todavía más, a Santos Cerdán. En un movimiento paradójico, la investigación que le otorgaba un papel clave como muñidor de la trama, le permitió quedar en libertad -tras cinco meses en prisión provisional-, porque el instructor dio por aseguradas las pruebas susceptibles de destrucción. La Guardia Civil ponía precio a la corrupción en un sistema de mordidas por obra pública del 2% en comisiones y cuantificaba los beneficios familiares obtenidos, con frases lapidarias como «A Paqui [la mujer de Cerdán] la conocían todas las dependientas de El Corte Inglés».

Noticia Relacionada Vértigo en el PSOE ante un Ábalos «impredecible»: «Esto solo puede ir a peor» Ainhoa Martínez Preocupación en el partido por el impacto de ver entrar a un ministro en prisión en pleno ciclo electoral

Un nuevo golpe para el PSOE y el Gobierno que todavía no se había repuesto del que recibió el pasado 12 de junio, momento hasta el que había defendido la inocencia del que fuera secretario de Organización. En ambos centros del poder socialista sigue la sensación de incredulidad. «Santos era un monje, Ábalos era más disfrutón», aseguraban desde el Ejecutivo, para poner en evidencia la sorpresa que les producían los nuevos hallazgos.

20 de noviembre García Ortiz: una condena histórica

El verdadero mazazo llegó el jueves. Un 20 de noviembre, el Tribunal Supremo adelantó el fallo sobre el fiscal general, la condena por un delito de revelación de datos reservados. En Moncloa tuvieron que «morderse la lengua» en un primer momento, pero después cargaron con toda dureza contra el Alto Tribunal. El Gobierno se aferra a la victimización como catalizador para movilizar a su electorado y avanza una vía de recursos -que arrancará en el Tribunal Constitucional y puede llegar hasta Europa- para mantener viva la expectativa de la inocencia de Álvaro García Ortiz. En el Ejecutivo se reservaron para el 25 de noviembre el nombre de su sucesora, Teresa Peramato, experta en la lucha contra la violencia machista y un perfil sin aparente contestación previa. Un gesto. Hasta que pueda acceder al cargo, García Ortiz seguirá en su puesto, porque en Moncloa no han aceptado la carta de renuncia que envió para marcharse antes de que esta decisión -vía sentencia firme- sea forzosa.

26 de noviembre Contabilidad del PSOE: pagos en metálico

La Audiencia Nacional dio diez días, el pasado miércoles, al PSOE para que entregara «la relación de pagos en metálico» durante toda la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. Este paso es trascendental porque supone que el juez Ismael Moreno se ha puesto ya a investigar la contabilidad del Partido Socialista. En concreto, pidiendo la trazabilidad del efectivo que circulaba en la formación desde 2017, cuando Sánchez gana las segundas primarias y José Luis Ábalos llega a la secretaría de Organización, hasta el año 2024. La Audiencia Nacional apunta a que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, hasta otro tipo de irregularidades, como un «desfalco al partido», del que podrían haber sido víctimas, según apunta el fiscal.

Cómo deshojar la democracia en una semana En poco más de una semana hemos asistido desde la condena al fiscal general del Estado hasta la entrada en prisión del exministro Ábalos Santos Cerdán El último informe de la UCO apuntala las mordidas por obra pública y los beneficios familiares obtenidos de la trama. Álvaro García Ortiz El fiscal general del Estado renunció al cargo tras la condena por un delito de revelación de datos reservados. Antonio Hernando La mano derecha de Óscar López tendrá que declarar en febrero como testigo en el 'caso Leire' por su reunión con la fontanera. Víctor de Aldama El ‘nexo corruptor’ declara ante la Audiencia Nacional por el 'caso mascarillas' y apunta al ministro Ángel Víctor Torres. Begoña Gómez El juez Peinado da un ultimátum a Moncloa para que entregue las agendas de la esposa del presidente del Gobierno. María Jesús Montero El Gobierno fracasa en la primera votación de la senda de estabilidad en el Congreso y exhibe su debilidad parlamentaria. José Luis Ábalos El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización socialista entra en prisión y amenaza a Sánchez. Koldo García El asesor de Ábalos entra en prisión, declara en la Audiencia Nacional por el 'caso mascarillas' y siembra dudas en las primarias. ABC Elaboración propia Cómo deshojar la democracia en una semana En poco más de una semana hemos asistido desde la condena al fiscal general del Estado hasta la entrada en prisión del exministro Ábalos Santos Cerdán El último informe de la UCO apuntala las mordidas por obra pública y los beneficios familiares obtenidos de la trama. Álvaro García Ortiz El fiscal general del Estado renunció al cargo tras la condena por un delito de revelación de datos reservados. Antonio Hernando La mano derecha de Óscar López tendrá que declarar en febrero como testigo en el 'caso Leire' por su reunión con la fontanera. Víctor de Aldama El ‘nexo corruptor’ declara ante la Audiencia Nacional por el 'caso mascarillas' y apunta al ministro Ángel Víctor Torres. Begoña Gómez El juez Peinado da un ultimátum a Moncloa para que entregue las agendas de la esposa del presidente del Gobierno. María Jesús Montero El Gobierno fracasa en la primera votación de la senda de estabilidad en el Congreso y exhibe su debilidad parlamentaria. José Luis Ábalos El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización socialista entra en prisión y amenaza a Sánchez. Koldo García El asesor de Ábalos entra en prisión, declara en la Audiencia Nacional por el 'caso mascarillas' y siembra dudas en las primarias. ABC Elaboración propia

Este viernes, el PSOE se dirigió al juez para preguntarle si debe enviar solo la información relativa a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, dejando a salvo la documentación relativa al resto de empleados, entre los que figura el propio Sánchez. «Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esa información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, Vox y Hazte Oír, nada menos», aseguran desde el partido.

Antonio Hernando: un fontanero para Leire

El que fuera portavoz parlamentario del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, 'traidor' de Pedro Sánchez en la abstención a Mariano Rajoy y recuperado bajo el ala de Óscar López tendrá que declarar ahora como testigo en el 'caso Leire'. Su presencia en la reunión que se produjo en la sede de Ferraz, durante los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno en abril de 2024, ha hecho que la 'cloaca socialista' dé un salto cualitativo: de «las cosas de Santos» en Ferraz -como las despachan fuentes socialistas con desprecio- a La Moncloa. Cuando Hernando acudió a la cita con la supuesta fontanera era miembro del Gabinete de Sánchez. Hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones y tendrá que declarar como testigo, junto a Santos Cerdán, para explicar los trabajos de Leire Díez para el partido. Un fontanero, Hernando ejerce esta labor tradicional de los partidos, testificando en la causa judicial contra la que se presentaba como tal para conseguir información sensible con la que obtener réditos políticos.

27 de noviembre José Luis Ábalos: el sanchismo, a prisión

El golpe maestro. El que fuera todopoderoso arquitecto del sanchismo ingresó el jueves en prisión. La imagen de ver entrar en furgón policial en Soto del Real al dirigente socialista que intervino en la moción de censura a Mariano Rajoy supone un torpedo a la línea fundacional del Gobierno de Sánchez. El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización socialista no se desactiva por perder la libertad, sino que se torna más peligroso. En el PSOE y en Moncloa reconocen que es «impredecible» y temen que adopte una estrategia de colaboración con la Justicia, de la que había renegado hasta ahora, y que siembre de minas la legislatura. Ya ha empezado a detonar algunas en forma de entrevistas en medios de comunicación en las que apunta directamente a Sánchez, donde más le duele, a su 'talón de Aquiles': Begoña Gómez. De ahí el notable cambio de estrategia de salir al ataque contra él el viernes. La incertidumbre también se contagia a los cargos territoriales que tendrán que enfrentar procesos electorales en los próximos meses y que temen que la contaminación de la escena nacional les vuelva a pasar factura.

Koldo García: el asesor que mueve hilos

De la mano de su jefe y compartiendo, incluso, celda de de ingreso entró Koldo García. Otro perfil con un importante potencial desestabilizador para el Gobierno y el partido por la cantidad de documentación, en forma de grabaciones, que atesora y de la que se jacta tener a disposición cuando sea menester lanzar algún aviso. La concertación de estrategias judiciales, en las que García lleva la batuta, le ubica como un actor a tener en cuenta por el partido. El viernes acudió a la Audiencia Nacional por el 'caso mascarillas' y se acogió a su derecho a no declarar. El silencio como arma en sede judicial y las filtraciones interesadas como estrategia mediática.

Víctor de Aldama: Torres, en la diana

El «nexo corruptor», como se refieren a él en la investigación declaró el jueves ante la Audiencia Nacional por el 'caso mascarillas' con un objetivo claro: apuntar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Víctor de Aldama trata de reactivar una eventualidad, la de la implicación de un miembro en activo del Ejecutivo, tras un informe de la UCO sobre su persona que no arrojó ninguna ilegalidad. Para el comisionista, Torres -que entonces era presidente de Canarias- estaba «obsesionado» con ser ministro -su condición actual-. «Debe estar preocupado, bastante», dijo tras declarar ante el juez. De Aldama sigue manteniendo su estrategia de tensión mediática, aunque según pudo saber ABC de fuentes jurídicas, no llegó a presentar ninguna documentación en sede judicial.

Begoña Gómez, ultimátum a Moncloa

En paralelo, el juez Juan Carlos Peinado dio el jueves un ultimátum a Moncloa para que entregue las agendas de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora, Cristina Álvarez, porque, de no hacerlo, podría incurrir en un delito de desobediencia. A través de una providencia, el instructor volvió a reclamar la documentación al Ejecutivo que ya le requirió el 4 de noviembre. En las declaraciones de varios testigos el pasado viernes, se reconoció que Álvarez era la «interlocutora» para el software. Y en un nuevo giro en la instrucción, Peinado, que había expulsado a Manos Limpias como acusación popular -por no haber abonado el importe requerido para ejercer como tal- volvió a readmitir al pseudosindicato tras consignar la cantidad adeudada.

María Jesús Montero: ni senda ni estabilidad

Para cerrar un 'jueves negro', el Gobierno fracasó en la primera votación de la senda de estabilidad en el Congreso. La derrota se daba por descontada, pero fue una nueva dosis de recuerdo de la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. A la suspensión de los derechos como diputado de Ábalos, se suma la ruptura con Junts y el activismo de aquellos partidos que, conscientes de que su voto ya no es imprescindible -Compromís y Podemos- buscan exhibir posiciones de máximos para debilitar al Gobierno. En Moncloa se ocupan de recordar que el naufragio de la senda de estabilidad, en una segunda votación en diciembre ya será definitivo, no es obstáculo para que se puedan presentar los Presupuestos. Presentar que no aprobar, porque esto último se torna ya una utopía hasta que no regrese a España Puigdemont.

Pérez Llorca: PP-Vox, alianza de futuro

En paralelo, en la Comunidad Valenciana PP y Vox cerraron un pacto rápido e indoloro para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca. La crisis abierta por Carlos Mazón y la gestión de la dana comienza a cerrarse sin dar opción a la izquierda de celebrar elecciones y que se vuelvan a repartir cartas. En medio del huracán Ábalos y la debacle en el Congreso, el discurso del nuevo presidente valenciano, asumiendo el marco discursivo del partido de Abascal, pasó desapercibido. PP y Vox siguen ensayando una coreografía que irán desplegando en el resto de autonomías que se enfrentan a las urnas. El próximo baile, Extremadura.