La quita de la deuda parte Compromís de nuevo: Més la recharazá e Iniciativa ve «irresponsable» hacerlo

El Gobierno tiene previsto llevar este próximo mes de septiembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para el traspaso al Estado de más de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas al que se comprometió con Esquerra Republicana (ERC) ... en las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez en 2023. El objetivo no es otro que aprobar la iniciativa antes de final de año, la cual, como ya adelantó el Ministerio de Hacienda en febrero, supondrá una quitad de más de 17.000 millones de euros a Cataluña, esto es, casi el 20 por ciento de la deuda total de la Generalitat.

Una propuesta que ya en su día, cuando la perfiló María Jesús Montero, contó con la oposición frontal del 80 por ciento de los gobiernos autonómicos, la mayoría, en manos del PP, y que ahora también rechazan socios del bloque de investidura como Compromís, que vuelve a dividirse apenas dos meses después de su divorcio en Madrid a cuenta de la comisión de investigación de la dana en el Congreso, cuando Sumar se opuso a llamar a comparecer a Pedro Sánchez. Tras semanas de debate, la coalición valenciana quedó dividida: Alberto Ibáñez (de Iniciativa, el partido de Mónica Oltra) permanecería en el grupo parlamentario que dirige Yolanda Díaz, mientras que Águeda Micó (de Més, la facción mayoritaria de la misma y liderada por Joan Baldoví) continuaría la legislatura como diputada del Grupo Mixto junto a fuerzas políticas como Podemos o el BNG.

En este caso, es Micó (Més) quien rechaza la condonación de la dedida tras denunciar, en declaraciones a los medios este miércoles, que se trata de una propuesta «discrecional» que responde, por un lado, «a un pacto concreto de [el Ministerio de] Hacienda y Gobierno con un partido [ERC]» y, por otro, «a una necesidad de la ministra como candaidata a la junta de Andalucía», refiriéndose a la rivalidad de María Jesús Montero con el popular Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz.

«No responde a las necesidades reales de los valencianos», señala, al tiempo que recuerda que la deuda valenciana es «culpa» de la infrafinanciación y la desigualdad que la región «viene sufriendo desde hace muchos años».

No opina así la otra pata de Compromís con representación en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez (Iniciativa), que decidió seguir en Sumar, al considerar una «irresponsabilidad» no apoyar el aligeramiento de la deuda de la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, Ibáñez (Iniciativa) ha dejado claro, tanto en declaraciones a la Cadena SER como a Europa Press, que considera la quita «insuficiente», ya que «no resuelve» la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Aún así, confía Ibáñez en que salga adelante para que pueda ser «mejorada». «Tenemos que intentar que sea posible y se apruebe», ha dicho.

ERC considera la quita de la deuda a Cataluña únicamente como el primer paso, ya que el núcleo central de su acuerdo con los socialistas es la financiación singular para el territorio, que aún está pendiente de desarrollar y que también fue una de las condiciones de los republicanos para respaldar la investidura de Salvador Illa como 'president' en mayo del año pasado. Ya entonces, Compromís —que actuaba en bloque, con ambos diputados integrados en el Grupo Sumar— advirtió, junto con Chunta Aragonesista, a PSOE y Sumar de que retirarían su apoyo parlamentario al Gobierno central a no ser que reconsideraran también la situación específica de la Comunidad Valenciana. «Es una línea rojísima», aseveró Micó en junio de 2024.

Ahora, un año más tarde, Micó (Més), en el Grupo Mixto en el Congreso, insiste una vez más en que su formación, facción mayoritaria de la coalición Compromís y dirigida por Joan Baldoví, defenderá «siempre» desde Madrid los intereses del pueblo valenciano. Es por ello, ha anunciado, que no dará apoyo a la condonación de la deuda, una propuesta que, a su juicio, «no tiene en cuenta los criterios de infrafinanciación y desigualdad» a los que la Comunidad Valenciana «lleva años sufriendo».

Pese al voto en contra de la diputada Micó (Més), Sánchez lograría obtener el apoyo parlamentario suficiente para aprobar la medida en el Parlamento. contando con que no se descuelguen el resto de socios del bloque de investidura.