Última hora
El Ejército de Israel anuncia que ha iniciado su ofensiva contra la Ciudad de Gaza y que ya controla las afueras

La quita de la deuda parte Compromís de nuevo: Més la recharazá e Iniciativa ve «irresponsable» hacerlo

Micó la considera una propuesta «totalmente discrecional» que atiende a los intereses de Hacienda e Ibáñez confía en su aprobación aunque cree que puede ser «mejorada»

El Gobierno programa la aprobación de la quita de la deuda a las CC.AA. para septiembre con la vista en los Presupuestos

Imagen: Jaime García
Patricia Romero

El Gobierno tiene previsto llevar este próximo mes de septiembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para el traspaso al Estado de más de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas al que se comprometió con Esquerra Republicana (ERC) ... en las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez en 2023. El objetivo no es otro que aprobar la iniciativa antes de final de año, la cual, como ya adelantó el Ministerio de Hacienda en febrero, supondrá una quitad de más de 17.000 millones de euros a Cataluña, esto es, casi el 20 por ciento de la deuda total de la Generalitat.

