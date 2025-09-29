Suscribete a
ABC Premium

El 'caso pulseras' ensancha la brecha con el electorado femenino del PSOE

Preocupación en Moncloa por el impacto de la polémica: «Una torpeza monumental»

Voces del PSOE apuntan a Redondo y piden su dimisión, pero asumen que no habrá consecuencias

Igualdad sustituyó la tecnología israelí especializada contra el maltrato por dispositivos chinos pensados para dependientes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso jaime garcía
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El voto femenino fue el pilar electoral sobre el que se cimentó el mantenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2023. La 'alerta antifascista' que el PSOE puso a operar en la campaña del 23 de julio tuvo un efecto decisivo ... en esta horquilla poblacional, más permeable y reactiva al riesgo de que Vox llegase a tocar poder y desplegara su agenda regresiva en derechos. Este nicho de votantes es un tesoro que los socialistas están dilapidando durante esta legislatura y que tiene ya un reflejo en las encuestas. El «caso Koldo» y específicamente las conversaciones filtradas entre el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor en las que hablaban de sus relaciones con mujeres prostituidas ya tuvieron un impacto letal en el voto femenino del partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app