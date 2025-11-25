Suscribete a
Los Pujol se aferran a la Operación Cataluña para anular el juicio

Deslizan que si se apellidaran González Amador la causa no habría acabado igual

La Audiencia Nacional decide que el juicio a los Pujol se inicie con presencia del expresidente catalán pero desde su domicilio

Miembros de la familia Pujol en el banquillo de la Audiencia Nacional
Miembros de la familia Pujol en el banquillo de la Audiencia Nacional efe
Javier Lillo

La Audiencia Nacional arrancó este lunes el juicio contra la familia Pujol. Y las defensas del clan no tardaron ni media mañana en poner sobre la mesa del tribunal que toda la causa tiene un origen político irregular que debe hacer que toda la acusación ... contra ellos se desmorone. Villarejo, M. Rajoy, la grabación de la Camarga... a lo largo de la sesión se visitaron todos los lugares comunes de la causa y eso que solo se estaba ante la exposición de cuestiones previas de una vista que se prevé que se extienda hasta la primavera de 2026.

