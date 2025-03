Puig subvenciona con 200.000 euros a una empresa salpicada por la caja B del PSPV

Las camisetas de Ximo Puig que la UCO no sabe quién pagó en 2008

La UCO también ha encontrado trabajos que no fueron facturados ni a terceras empresas ni al PSOE, «cuya forma de abono se desconoce». Entre ellos, como avanzó ABC el pasado 22 de diciembre, se encuentran las 2.400 camisetas y las bolsas que el PSPV encargó en 2008 con el texto «Ximo Puig. De ahora en adelante», lema de la candidatura a la secretaria general del partido que no ganó. Cronosport derivó estas impresiones a la mercantil Moare Color. En el libro diario de la primera figura un asiento de 5.354 euros relativo a la segunda con la descripción 'Serigrafía' que, «atendiendo a la fecha y descripción del mismo, se podría corresponder con los trabajos desarrollados en relación a la impresión de estas camisetas». Sin embargo, no hay constancia de que se facturaran al partido.