Un Puente iracundo insulta a Feijóo en redes: «miserable», «no me dejo avasallar por tus fascistas a sueldo»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, muy activo en redes, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este martes un rifirrafe en la red social X. El líder de la oposición ha publicado un vídeo en el que el ... socialista se zafaba con aspavientos de varios micrófonos a las puertas del Congreso de los Diputados.

En esa misma publicación, Feijóo le ha recriminado a Puente sus formas. «Si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano le ceso de inmediato», decía el popular. Además, le reclamaba «educación y cortesía» como dirigente político y le recriminaba haber demostrado «ineficacia y torpeza».

Vamos a desterrar esta forma de actuar de la…

«Vamos a desterrar esta forma de actuar de la política nacional. En la España que viene, ni Pedro Sánchez de presidente ni Óscar Puente de ministro», anunciaba el presidente del PP. Y la reacción no ha tardado en llegar. El propio Puente, que acostumbra a publicar mensajes polémicos en esta red social, ha citado el mensaje de Feijóo y ha arremetido contra él de forma iracunda.

El ministro ha atacado al líder de la oposición y le ha recriminado no haber cesado al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras la gestión de la dana: «Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable«.

Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable. Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo. https://t.co/xps31Oz8BC — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 7, 2025

Además, Puente ha acusado al presidente popular de que las personas que le preguntaban con micrófonos a las puertas del parlamento en el vídeo que ha publicado son «sus fascistas a sueldo» y ha manifestado que él no se deja «avasallar» por ellos.