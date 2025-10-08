Suscribete a
Un Puente iracundo insulta a Feijóo en redes: «miserable», «no me dejo avasallar por tus fascistas a sueldo»

El ministro eleva el tono y menciona a los fallecidos en la dana para contestar al presidente del PP, que le recrimina «ineficacia y torpeza»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado
Guillermo Calvo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, muy activo en redes, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este martes un rifirrafe en la red social X. El líder de la oposición ha publicado un vídeo en el que el ... socialista se zafaba con aspavientos de varios micrófonos a las puertas del Congreso de los Diputados.

