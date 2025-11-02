Suscribete a
Génova ve el adelanto electoral en Valencia, pero le falta el candidato
Muere Rafael de Paula a los 85 años, leyenda del toreo

Puente acusa al PP de haber «sometido» a las víctimas de la dana a ver a su «verdugo» Mazón en el funeral

Critica que los populares quieran comisiones de investigación para preguntar a Sánchez por los delitos de su hermano, pero no sobre el fallo en los cribados del cáncer de mama en Andalucía

Génova ve el adelanto electoral en Valencia, pero le falta el candidato

El ministro de Transportes, Óscar Puente
El ministro de Transportes, Óscar Puente

Ep

Candeleda (Ávila)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al PP de haber «sometido» a las víctimas de la dana en la Comunidad Valenciana a ver al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quienes consideran su «verdugo», en el funeral de ... Estado.

