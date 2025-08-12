El PSOE usa una foto de hace un año para atacar a los barones del PP en plena ola de incendios

Imagen subida por Rueda en agosto del pasado año y usada por el PSOE en su tuit

Óscar Puente no es el único protagonista de esta guerra de tuits entre el PSOE y el Partido Popular. Después de que el ministro de Transportes se despachara a gusto este lunes, arremetiendo contra los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y especialmente contra el de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, a quien llamó «sinvergüenza» por su gestión de los incendios forestales en áreas del territorio que regenta como el paraje natural de Las Médulas, ha sido el propio Partido Socialista, el que, a través de su perfil oficial en la red social X, ha arremetido contra los barones del PP.

Para ello, ha hecho uso de una imagen que hace un año subió el presidente de Galicia, el popular Alfonso Rueda, junto a Mañueco y el mandatario valenciano, Carlos Mazón, pasándola por actual. La cuenta del PSOE en X adjuntaba la imagen en un tuit junto con un texto: «Dice su jefe [en alusión a Alberto Núñez Feijóo] que las vacaciones están sobrevaloradas, pero aquí los tres se juntan en Cádiz, mientras Castilla y León y Galicia arden. Del marqués del Ventorro [por Mazón] ya poco más de puede decir». Conscientes de error, los socialistas han eliminado la publicación de inmediato.

Tuit publicado y posteriormente borrado en la cuenta del PSOE en X ABC

Otro de ellos, el portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha caido en la misma trampa, arremetiendo de paso contra Mazón y su gestión de la dana. «No falla. Siempre que hay un presidente autonómico haciendo dejación de funciones, siempre, aparece Mazón. El rey del Ventorro, un ejemplo a seguir para el PP», escribía también en X, adjuntando la misma fotografía.

Desde Valencia y Castilla y León a Santiago. ¡Bienvenidos! Ya sabéis que todos los caminos acaban en Galicia 😉 pic.twitter.com/Ve7P88y1E6 — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) August 30, 2024

Basta mirar en el perfil del presidente gallego, Rueda, para comprobar que la imagen fue publicada el día 30 de agosto del año pasado. También para darse cuenta de que no fue tomada en las calles de Cádiz, sino en las de Santiago de Compostela, en Galicia, donde rueda recibió a sus homólogos valenciano y castellanoleonés. «Desde Valencia y Castilla y León a Santiago. ¡Bienvenidos! Ya sabéis que todos los caminos acaban en Galicia», escribió entonces Rueda.