El PSOE, «muy tranquilo» ante las revelaciones sobre Leire Díez: «Puede decir que va en nombre del partido como del Vaticano»

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el Partido Socialista está «muy tranquilo» minutos antes de la sesión de control al Gobierno cuando ha sido preguntado en los pasillos de la Cámara Baja por la presunta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez ... , que según López «puede decir lo que le dé la gana».

López le ha restado importancia a la declaración del fiscal Ignacio Stampa en la que asegura que en la reunión Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «había dado la orden de limpiar, sin límite», tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

Podía decir que iba «en nombre del PSOE» o que era «embajadora del Vaticano», «pero verdad solo hay una», ha excusado el portavoz socialista en el Congreso sobre la exmilitante socialista Leire Díez, a quien no cree.

«Lo que queremos es que se esclarezca la verdad y que se aplique la ley», ha tratado de zanjar López, que ha insistido en que es necesario que los «jueces determinen dónde están las responsabilidades» y que si estas «son delictivas» se «aplique con toda contundencia la ley».