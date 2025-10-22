Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

El PSOE, «muy tranquilo» ante las revelaciones sobre Leire Díez: «Puede decir que va en nombre del partido como del Vaticano»

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha dejado claro que no cree a la exmilitante socialista, que según el fiscal Ignacio Stampa aseguró que Sánchez le había ordenado «limpiar» tras estallar el caso Begoña

Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como la persona de confianza de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez

El portavoz del PSOE Patxi López
El portavoz del PSOE Patxi López ep

Europa Press

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el Partido Socialista está «muy tranquilo» minutos antes de la sesión de control al Gobierno cuando ha sido preguntado en los pasillos de la Cámara Baja por la presunta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez ... , que según López «puede decir lo que le dé la gana».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app