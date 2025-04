El PSOE suspende de militancia a uno de los dos detenidos en Almería por compra de votos

El PSOE suspenderá cautelarmente de militancia a su candidato a las elecciones municipales de Mojácar, Francisco Bartolomé Flores Torres, detenido este miércoles por la supuesta compra de votos en esa localidad de Almería, y le abrirá un expediente, el paso previo a la expulsión del partido.

En cuanto al otro candidato detenido, Vizcaíno González, que no es afiliado, se le exigirá, según fuentes de la dirección socialista, que entregue su acta de concejal, y en el caso de que no lo haga, no formaría parte del grupo municipal socialista en el consistorio.

Los de Pedro Sánchez aseguran que no les «temblará» el pulso a la hora de apartar a quienes hayan incurrido en una conducta delictiva. «Que sean juzgados», señalan desde la formación.

El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha asegurado que «cualquier situación de este tipo que se demuestre es injustificable en democracia y en un proceso electoral», al tiempo que ha añadido que «en el PSOE no tiene cabida ningún tipo de conducta de estas características».

La casualidad ha querido que de las ocho provincias andaluzas, Espadas, ex alcalde de Sevilla, haya recalado este miércoles en Almería, en la capital provincial, para hacer campaña junto a la candidata a alcaldesa, Adriana Valverde.

En Mojácar gobierna el Partido Popular (PP), tras haber ganado las elecciones locales de hace cuatro aos, en 2019, con 8 ediles, frente a 5 de los socialistas, en un consistorio que se consolidó entonces como bipartito, tras haber albergado a más formaciones políticas después de los comicios de 2015.