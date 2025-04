El PSOE no presenta una alternativa al Reglamento del Senado y apoyará la de los independentistas

Acabado el plazo para presentar propuestas de reforma al Reglamento del Senado, solo el Partido Popular y los separatistas han registrado sus escritos. No así el PSOE, a pesar de que su portavoz Juan Espadas había anunciado en su momento que lo haría para ... plantar cara a lo que consideraban que era un atropello del PP.

Finalmente, y según explican a ABC fuentes del PSOE en la Cámara Alta, los socialistas han optado por no presentar ninguna propuesta de reforma ante la falta voluntad de acuerdo del Partido Popular. «Hemos llegado a la conclusión de que el PP no quiere consensuar nada. Les hemos propuesto un diálogo, un grupo de trabajo y, ante todo, voluntad de consenso, algo que no hemos encontrado», señalan estas fuentes.

La iniciativa del Partido Popular recoge varios cambios, entre ellos que el presidente del Gobierno deba justificar sus ausencias del control y que, al menos, deba acudir una vez al mes a las sesiones del Senado. Además, quiere abrir la puerta a una modificación que permita emprender acciones para acabar con el bloqueo legislativo del Congreso, entre otras medidas que adelantó en exclusiva ABC.

«No vamos a blanquear una reforma que viene viciada de origen», apuntan desde el PSOE, recordando que el texto registrado por los populares es claramente inconstitucional y que así lo denunciarán si finalmente sale adelante. «El PP plantea cuestiones que entendemos que son anticonstitucionales. Con el nuevo Reglamento que plantea, quiere que el Senado ocupe un espacio que no le corresponde constitucionalmente y obligar al Gobierno a comparecer saltándose también la Constitución», apuntan las fuentes consultadas.

A pesar de su oposición frontal a la propuesta del PP, desde el PSOE en el Senado sí que están dispuestos a apoyar el texto alternativo propuesto por los grupos separatistas -Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BGN, Compromís, Geroa Bai y Eivissa i Formentera- que pide que «los senadores y senadoras podrán intervenir en el Pleno, en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria, en los órganos funcionales del Senado, así como en todos sus órganos rectores, y en los actos y actividades de representación oficial en cualquier de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía».

En esencia, piden un trato similar al que Francina Armengol aprobó para el Congreso y al que el PSOE estaría abierto. «Apoyamos que el Senado funcione igual que el Congreso», señalan las fuentes del PSOE consultadas, que no descartan introducir enmiendas tanto al texto del PP como al de los separatistas cuando llegue el debate.