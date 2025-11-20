Suscribete a
El PSOE exige a Sánchez que suba el tono contra Cerdán

El partido y los aliados del Gobierno piden al presidente más contundencia contra la corrupción

Feijóo blande el informe de la UCO contra Sánchez: «La cloaca es Ferraz y la ha llevado a la Moncloa»

Pedro Sánchez, a su llegada al Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez, a su llegada al Congreso de los Diputados Jaime garcía

Ainhoa Martínez y Carlos Mullor

Dos oportunidades perdidas. Pedro Sánchez ha evitado salirse del argumentario en las declaraciones públicas que ha realizado desde que se conociera el último y contundente informe de la UCO que cimenta los indicios de criminalidad contra Santos Cerdán. Su defensa de la «tolerancia ... cero con la corrupción», la apelación a la contundencia en la respuesta y la apuesta por esperar a que decida la Justicia se mantienen en la línea argumental que ya desplegó el pasado 16 de junio cuando, en tono doliente, compareció –profundamente decepcionado– desde la sede federal de Ferraz para anunciar que se había procedido al cese de su, hasta entonces, mano derecha. El caso ha ido escalando en gravedad, algo que no ha tenido un reflejo en el tono de los pronunciamientos gubernamentales.

