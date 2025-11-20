El PSOE exige a Sánchez que suba el tono contra Cerdán

Dos oportunidades perdidas. Pedro Sánchez ha evitado salirse del argumentario en las declaraciones públicas que ha realizado desde que se conociera el último y contundente informe de la UCO que cimenta los indicios de criminalidad contra Santos Cerdán. Su defensa de la «tolerancia ... cero con la corrupción», la apelación a la contundencia en la respuesta y la apuesta por esperar a que decida la Justicia se mantienen en la línea argumental que ya desplegó el pasado 16 de junio cuando, en tono doliente, compareció –profundamente decepcionado– desde la sede federal de Ferraz para anunciar que se había procedido al cese de su, hasta entonces, mano derecha. El caso ha ido escalando en gravedad, algo que no ha tenido un reflejo en el tono de los pronunciamientos gubernamentales.

Desde Moncloa siguen tratando de restar trascendencia al caso. «El tema de Servinabar no me ha resultado especialmente llamativo», aseguraba ayer un miembro del Ejecutivo, obviando que el entonces secretario de Organización cargara sus datos personales en una tarjeta pagada la empresa. En el Gobierno se escudan en que «el partido no aparece en ningún lado», en alusión a una posible financiación ilegal, y cuestionan también que pueda existir «irregularidad en los contratos», dado que «no se habla del procedimiento de contratación, sino de influencia en el mismo». «Yo he visto como gente se apuntaba como suyas decisiones limpias de la mesa de contratación», relatan en privado desde el Gabinete de Sánchez, donde lanzan un mensaje a modo casi de ruego: «Quiero que la UCO diga si alguien ha hecho algo».

Los paños calientes que se ponen desde Moncloa contrastan con el sentimiento de estupefacción y profundo rechazo que el nuevo informe de la UCO ha generado a nivel interno en el partido. Fuentes consultadas por ABC echan en falta elevar el tono en la respuesta y exigen más contundencia en la censura a Cerdán.«Hace falta una condena clara», aseguran, reprochando que el presidente del Gobierno no haya descalificado las actitudes que se han conocido, sino que se ha quedado en una valoración muy superficial. En puertas de un nuevo ciclo electoral el temor que recorre los territorios es que este caso, en el que están implicados dos pesos pesados del PSOE y del Gobierno, acabe teniendo un impacto directo en la desmovilización del electorado. «Hay que ser más contundentes», exigen.La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer 24 años de prisión para José Luis Ábalos.

Fuera de la zona de influencia de Ferraz, cargos consultados muestran su incomprensión por la forma en que se desenvuelve el partido y el Gobierno en este caso y en el de Leire Díez, donde tampoco se ha desplegado una actitud proactiva en la respuesta a quien decía estar mandatada por la dirección nacional. Hay quienes piden abiertamente que el partido se querelle contra la supuesta 'fontanera' o, al menos, que se persone como perjudicado en la causa. La falta de una pulsión reactiva, recelan en algunas federaciones, puede dar pie a que se interprete que hay connivencia.

El «monje» y el «disfrutón»

«Santos era un monje, Ábalos era más disfrutón», esta frase, que sale del núcleo duro del presidente del Gobierno demuestra como, aún a día de hoy, en Moncloa no acaban de asimilar el nivel de implicación –como cúspide de la trama corrupta– que la investigación otorga al que fuera secretario de Organización. Un error de diagnóstico que les lleva a seguir en una situación de parálisis. En privado hay cargos que siguen en la fase de negación. «De Santos nunca lo hubiera dicho, parecía bonachón, gente de pueblo... No le he visto con otro coche que no fuera el suyo, siempre pensé que era inocente», apunta un cargo al más alto nivel.

La presión que aumenta en el PSOE tiene su extensión entre los aliados del Gobierno, dentro y fuera de la coalición. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiso marcar ayer distancias y se mostró muy crítica con los casos de corrupción sin importar que «vengan del Ministerio de Transportes o de la Diputación de Almería». Díaz aprovechó, además, para atacar a los populares por su voto en contra a la creación de una agencia pública anticorrupción el pasado mes de septiembre: «Le pido al Partido Popular que se ponga manos a la obra y deje que esa agencia vea la luz en España». «La corrupción es la que erosiona la democracia», sentenció.

Por su parte, Gabriel Rufián afirmó que si los casos del PSOE «se quedan en tres tipos que se repartían dinero con corruptelas, este Gobierno no tiene que caer»; dejando claro que, a pesar de la gravedad, su apoyo al Ejecutivo continúa vigente. Tras mostrar prudencia, el portavoz de ERC recordó la línea roja que su partido no está dispuesto a cruzar: «Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la 'Gürtel' del PSOE, le pediremos al Gobierno que convoque elecciones».

Más duros se mostraron desde Podemos. Ione Belarra exigió a Sánchez comprometerse a que su formación devuelva «hasta el último céntimo que han robado sus corruptos» y solicitó que se regule la contratación de «empresas corruptas» cuyo modelo de negocio es «comprar políticos del bipartidismo» para financiarse. Finalmente, Néstor Rego,(BNG) describió como «espectáculo lamentable» los últimos casos del PSOE y PP y afirmó que el siguiente paso es «depurar responsabilidades» para hallar a los culpables.