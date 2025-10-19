Suscribete a
El PSOE se centra en las mujeres para disputarle a Vox el voto joven

Quiere consolidar un nicho clave, entre las menores de 25 años, con debates como el aborto o Gaza

Abascal se consolida entre los más jóvenes

Pedro Sánchez en un acto con afiliados jóvenes en la campaña gallega
Ainhoa Martínez

Madrid

Una de las características más destacadas del apoyo electoral a Vox es su masculinización y su capacidad de penetración en las generaciones más jóvenes. Este nicho de votantes es clave para explicar uno de los flujos que recibe del PP y que está ... sirviendo para desgastar la posición de Alberto Núñez Feijóo. En el PSOE están muy atentos a la pugna que se libra en el espectro de la derecha y van modulando su estrategia para tratar de rentabilizar al máximo sus expectativas electorales en este contexto de enfrentamiento fratricida. Fuentes socialistas consultadas por ABC hacen la radiografía del nicho a cultivar y consolidar: las mujeres jóvenes. El partido ve en este espectro demográfico la oportunidad de disputar la posición a Vox en los nuevos votantes y se están enfocando en ello. Así lo reflejan las encuestas, las públicas y las que manejan en Ferraz que, tal como revelan las citadas fuentes, sitúan a la formación de Santiago Abascal y al PSOE en los dos dígitos, mientras que el PP no logra superar el 10%.

