El PSOE arrincona al Rey y a Felipe González en su vídeo por los 50 años de democracia

Los cincuenta años de democracia en España tras la muerte de Francisco Franco es «nuestra conquista, porque entre todas y todos construimos ese camino» relata el PSOE en un vídeo distribuido este jueves para conmemorar esta efeméride en un año en el que desde Ferraz y Moncloa se está poniendo especial énfasis en esta cuestión ... . Fue «nuestra conquista» de «entre todas y todos»... pero de unos más que otros, parece deslizar la narración sin necesidad de explicitarlo. Porque Felipe González aparece fugazmente y Pedro Sánchez, omnipresente, y José Luis Rodríguez Zapatero, muy presente también, mucho más.

El Rey Felipe VI, por cierto, aparece únicamente de fondo y es en la jura del cargo de Pedro Sánchez.

En el vídeo, entre las esperables loas genéricas en este tipo de producciones al PSOE, que «ha hecho gran parte del camino» hacia la España «moderna» y «en color» «que nos merecíamos», aparecen otros líderes socialistas como Rubalcaba, Almunia, Fernández Vara o Chacón, entre otros, aunque hay históricos socialistas también desaparecidos que quedan fuera.

El spot, que mezcla imágenes actuales y pasadas, cierra con el mensaje de 50 años «caminando juntos hacia la libertad».