El PSOE da alas a la ley que impone las lenguas cooficiales como criterio en la contratación pública

El Congreso toma en consideración una norma nacionalista que prevé que los ciudadanos puedan expresarse en catalán, euskera y gallego en las sedes regionales de la Administración General del Estado

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, durante la defensa de la iniciativa
Juan Casillas Bayo

Madrid

El PSOE ha dado este martes un paso más en la asunción de las tesis nacionalistas. Esta legislatura, en lo tocante a las lenguas cooficiales, los socialistas han emprendido un giro de 180 grados que no parece tener retorno. Tras apoyar el uso del catalán, ... el euskera y el gallego en igualdad de condiciones con el español en el Congreso, lo que conlleva un gasto millonario en traducción e interpretación, ahora el partido respalda la toma en consideración de una proposición de ley orgánica que plantea, entre otras cosas, que el dominio de esos idiomas, que solo son oficiales en algunas comunidades autónomas, sea un criterio a tener en cuenta en la contratación pública.

