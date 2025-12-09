Suscribete a
El PSOE acusa a la Audiencia Nacional de "enterrar" un informe policial para salvar a Cospedal en Kitchen

Pide su declaración como imputada y la de la persona jurídica PP para responder por nuevos audios

Fernández Díaz se sentará en el banquillo en primavera por Kitchen

María Dolores de Cospedal en un acto de 2005
María Dolores de Cospedal en un acto de 2005 julián de domingo
Javier Lillo

En pleno temporal jurídico para el PSOE y en la misma semana en la que ha trascendido la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, la formación de Pedro Sánchez ha decidido mover ficha en la Audiencia Nacional y ha solicitado ... que en el caso Kitchen se acuerde de nuevo la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su exmarido Ignacio López del Hierro, y que se cite también en calidad de investigado al PP.

