El PSOE acusa a la Audiencia Nacional de "enterrar" un informe policial para salvar a Cospedal en Kitchen

En pleno temporal jurídico para el PSOE y en la misma semana en la que ha trascendido la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, la formación de Pedro Sánchez ha decidido mover ficha en la Audiencia Nacional y ha solicitado ... que en el caso Kitchen se acuerde de nuevo la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su exmarido Ignacio López del Hierro, y que se cite también en calidad de investigado al PP.

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, el PSOE señala que en el marco de esa causa, en la que se investiga el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel', el juez que instruía el caso en octubre 2023, el magistrado ya jubilado Manuel García-Castellón, «ignoró y enterró» un informe de Asuntos Internos de la Policía que informaba al juzgado de avances en la investigación y de audios que debían ser analizados y que eran relativos al posible papel jugado por Cospedal.

«No existió interés ninguno por investigar, y sí lo ha habido, y mucho, por ocultar lo ya investigado por la Policía Judicial», lamenta el PSOE en su escrito para luego afirmar que durante estos dos años transcurridos «se ignoró y se ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la policía situó encima de la mesa» de los magistrados (incluye al actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña) y de la Fiscalía Anticorrupción «relativas a la participación de la Sra. Cospedal».

El juicio en primavera

Así, la representación jurídica del PSOE indica que Cospedal «puede y debe responder por los hechos presuntamente delictivos» en tanto Asuntos Internos de la Policía ha identificado nuevos datos no conocidos relativos a su participación en la operación Kitchen. «La ausencia de valoración judicial es una notable y manifiesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, esto sí recogido en la Constitución», lamenta.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional ha fijado para el mes de abril el arranque del juicio por la operación Kitchen, en el que constan como procesados, además de varios policías, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.