La ONG canaria investigada compró coches de lujo para «trasladar menores»

Entre los vehículos adquiridos se encuentra un Jaguar de ocasión valorado en más de 26.000 euros

La Policía canaria durante el registro de la ONG Quorum 77
La Policía canaria durante el registro de la ONG Quorum 77 EFE
Joan Guirado

Puerto de la Cruz (Tenerife)

La adquisición de vehículos de alta gama por parte de Quorum Social 77, la ONG canaria investigada por los tribunales por el trato dispensado a los menores inmigrantes no acompañados que tutela, es el último escándalo que salpica a esta entidad, cuya gestión ... está siendo muy criticada tanto por las administraciones que la contratan como por los profesionales que trabajan o han trabajado en ella.

