La ONG canaria investigada compró coches de lujo para «trasladar menores»

La adquisición de vehículos de alta gama por parte de Quorum Social 77, la ONG canaria investigada por los tribunales por el trato dispensado a los menores inmigrantes no acompañados que tutela, es el último escándalo que salpica a esta entidad, cuya gestión ... está siendo muy criticada tanto por las administraciones que la contratan como por los profesionales que trabajan o han trabajado en ella.

En las últimas semanas, ya bajo la lupa de los tribunales, que investigan entre otros a la directora, Delia García, y al director de centros y exalto cargo socialista, Juan Enrique Quintana Ramos, la dirección de la ONG ha realizado la compra de varios coches con unas características poco habituales para la labor social que supuestamente realiza la organización.

Entre los vehículos adquiridos, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, hay un Jaguar E-Pace. Se trata de un turismo de cinco plazas matriculado en el año 2018, que Quorum Social compró de ocasión hace pocas semanas. Pese a ser un coche de segunda mano, la ONG tuvo que pagar más de 26.000 euros para tenerlo en su flota para, según fuentes de la entidad, «transportar a los menores».

Pero este Jaguar, según una empleada, no es el único turismo de alta gama que se ha matriculado últimamente a nombre de Quorum Social 77. En total, según esa misma fuente, se habrían puesto a nombre de la asociación «25 coches en muy poco tiempo». A lo largo de pasado mes de septiembre, según esta mima fuente, «aparecieron varios coches muy nuevos» que, a su juicio «tienen muy poca utilidad para la actividad que realizamos a diario con los niños».

Documento de uno d elos coches.

Entre los educadores en nómina de Quórum Social 77 denuncian «algunos de estos coches, los mejores, los utilizan casi a diario desde la dirección», evidenciando así que su adquisición con dinero para la atención de los menores poco tiene que ver con el objeto para el cual supuestamente fueron adquiridos. No es la primera vez, indican, que se suceden «gastos excesivo y superfluos» que «se camuflan bajo el servicio que prestamos». Cabe recordar que la mayoría de los fondos que manejan entidades como Quorum Social 77 proceden de las arcas públicas, mayoritariamente del Gobierno de Canarias, que es el que tiene la tutela de los menores.

También de renting

Además de la compra de turismos como el anteriormente mencionados, en las última semanas la entidad que gestiona la mayoría de los centros de menores de Canarias también se ha hecho con los servicios de otros vehículos en la modalidad de renting. Se trata de un alquiler a largo plazo que les permite disfrutar del uso del coche sin las cargas financieras que supone ni sin que este forme parte directamente de los bienes muebles de la ONG.

Entre los turismos que han contratado mediante la fórmula del renting, con empresas especializadas del sector como una con sede en Tejeda (Gran Canaria), según la documentación de la DGT a la que ha tenido acceso ABC, hay un Volskwagen Taigo con matricula MCL; es decir, prácticamente nuevo. El precio de este vehículo, cogiendo como referencia el más básico de equipamiento, parte de los 20.000 euros. Al tratarse de la modalidad de renting, al precio resultante de la cuota mensual hay que sumarle el precio del seguro obligatorio prorrateado y los servicios que cobre la empresa que gestiona el alquiler.

El empleo de la fórmula del renting, según explican las mismas fuentes de la ONG consultadas por ABC, se ha intensificado a partir de la operación policial que se produjo el pasado mes de julio y que provocó la detención de la cúpula de Quorum Social 77, a la que se investiga por varios presuntos delitos como los de lesiones, amenazas, odio y omisión del deber de impedir delitos.