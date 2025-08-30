Suscribete a
El presidente convierte el Palacio de La Mareta en su segunda residencia

El líder socialista ha permanecido 33 días en Lanzarote durante Navidad, Semana Santa y agosto

El PP critica las vacaciones de Sánchez y le reprocha falta de liderazgo con los incendios

Agentes de la Guardia Civil vigilan el acceso a la residencia presidencial de La Mareta (Lanzarote)
Joan Guirado

Algo más de un mes completo, un total de 33 días, ha pasado este año Pedro Sánchez en la isla canaria de Lanzarote. El presidente del Gobierno ha convertido la Residencia Real de La Mareta, regalo del rey Hussein de Jordania a la Familia Real ... española y que desde hace años gestiona Patrimonio Nacional como residencia oficial de los presidentes del Gobierno, en su base de operaciones.

