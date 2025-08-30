El presidente convierte el Palacio de La Mareta en su segunda residencia

Algo más de un mes completo, un total de 33 días, ha pasado este año Pedro Sánchez en la isla canaria de Lanzarote. El presidente del Gobierno ha convertido la Residencia Real de La Mareta, regalo del rey Hussein de Jordania a la Familia Real ... española y que desde hace años gestiona Patrimonio Nacional como residencia oficial de los presidentes del Gobierno, en su base de operaciones.

Sánchez, que puso ayer punto y final a sus vacaciones de este verano con una escapada privada y en secreto de tres días a Andorra para disfrutar de su deporte favorito, la bici de montaña, ha optado por La Mareta cada vez que ha reunido más de tres días libres.

El mes de agosto es el que más días la ha disfrutado, un total de 23, contando los tres días que se desplazó durante unas horas del día a las zonas más afectadas por los incendios en Galicia, Castilla y León y Orense. El dirigente socialista llegó a bordo del Falcon, junto a su esposa y sus hijas el día 2 de agosto, tras unos días de descanso y de gestiones personales y médicas en Madrid. Volvió de Lanzarote el pasado domingo.

Como ya hiciera el año pasado, el jefe del Ejecutivo invitó al complejo vacacional tanto a miembros de su familia, desde su madre a su cuñado, como al 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, que le visitó un día. Todos ellos, sin responsabilidades en el Gobierno de España, pudieron disfrutar de los múltiples servicios de La Mareta, que van desde la playa privada, la piscina o la cancha de baloncesto hasta el servicio de cocina o médico proporcionado por varios trabajadores del Palacio de La Moncloa, desplazados durante la presencia de Sánchez a la isla canaria. En esta ocasión, a diferencia de otras, Sánchez ordenó a su equipo estar más atento a la seguridad y la privacidad, hasta el punto que la lista de personas autorizadas para entrar, ya sea a pie o en coche -mediante las matrículas-, no la gestionaron los escoltas como siempre había ocurrido. Fue un alto cargo de Moncloa, de su máxima confianza, el que gestionó con celo esta cotizadísima lista de 'VIP' invitados.

En lo que va de 2025, además de las vacaciones de agosto, Sánchez también optó por la Residencia Real de La Mareta en una parte de sus vacaciones de Navidad, entre el 1 y el 5 de enero. La primera parte del periodo navideño, a finales de diciembre, se desplazó a Cerler (Huesca) junto a su esposa, Begoña Gómez, para esquiar en las pistas de la zona. Se alojaron en un pequeño hotel que estuvo completamente a su disposición para garantizarle la discreción requerida.

Durante la Semana Santa de este año, en concreto entre los días 16 y 20 de abril, el presidente también eligió la vivienda situada en Teguise. Sánchez, según su entorno más cercano, elige esta zona privilegiada de la isla en la que se inspiró César Manrique «por la privacidad que le aportan las instalaciones, la buena temperatura y la posibilidad de hacer rutas en bicicleta sin que nadie le reconozca».

Quintos de Mora y Doñana

La predilección por La Mareta para sus desconexiones contrasta con el poco uso que el presidente del Gobierno le da a otras residenciales oficiales, más cercanas a Madrid, pero sin las vistas paradisíacas ni las temperatures de Lanzarote.

En lo que va de 2025 Sánchez sí ha viajado, como mínimo en dos ocasiones, a la finca toledana de Quintos de Mora. Lo hizo el viernes 13 y el sábado 14 de junio y, un mes más tarde, desde el viernes 11 al domingo 13 de julio. En el primer caso viajó solo y en el segundo lo hizo acompañado de su esposa.

Caso bien distinto es el del Palacio de las Marismillas, en Doñana (Huelva), al que sí acudía a menudo en sus primeros años al frente del Gobierno de España, pero que no ha pisado ni un solo día en lo que llevamos de 2025.

Sin contacto con la isla

Pese a haber pasado tantos días en la isla de Lanzarote a lo largo del año, su contacto con la realidad local es prácticamente nula. Una vez aterrizado, junto a su família, en el aeropuerto de San Bartolomé, una comitiva de coches oficiales con los cristales tintados le han esperado cada vez a pie de pista. Desde allí han partido hasta el interior del complejo de La Mareta, rodeado de fuertes de medidas de seguridad y privacidad, que le otorgan la discreción buscada.

A diferencia de años anteriores, como el pasado, que se dejó ver con una boina y gafas de sol junto a Illa y sus parejas por un mercadillo del norte de la isla, este 2025 Sánchez no ha pisado ningún municipio más que para alguna escapada en bicicleta, con el casco puesto, y sin que nadie le viera. Sí ha salido más por la zona marítima, bien a la playa privada o para bucear, momentos en los que la Guardia Civil cortaba el paso a los que por allí paseaban al perro o a los navegantes.

Aunque Lanzarote, como el resto de Canarias, sufre una de las peores crisis migratoria de la historia, Sánchez no se acercó a visitar ningún centro de menores sobreocupado.