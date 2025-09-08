Suscribete a
Pedro Sánchez busca un liderazgo sin consenso en Europa con la crisis de Gaza

La Comisión descalifica las alusiones al «genocidio» como hizo con Teresa Ribera

Hamás «aplaude» las medidas de Sánchez contra Israel

Pedro Sánchez este lunes en la Moncloa
Pedro Sánchez este lunes en la Moncloa AFP
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Comisión Europea ha acogido con cierta contrariedad la decisión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de instaurar una serie de medidas contra Israel como reacción a la terrible situación que ha creado en la franja de Gaza. Como es práctica habitual en el ... ejecutivo comunitario, sus portavoces han recordado que «no comentamos las declaraciones de los primeros ministros» de los países miembros, pero la línea oficial sostiene que Bruselas prefiere «mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno israelí» precisamente para intentar avanzar en la mejora de la situación, y forjar el mayor consenso posible entre las sensibilidades de los distintos países.

