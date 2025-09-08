Pedro Sánchez busca un liderazgo sin consenso en Europa con la crisis de Gaza

La Comisión Europea ha acogido con cierta contrariedad la decisión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de instaurar una serie de medidas contra Israel como reacción a la terrible situación que ha creado en la franja de Gaza. Como es práctica habitual en el ... ejecutivo comunitario, sus portavoces han recordado que «no comentamos las declaraciones de los primeros ministros» de los países miembros, pero la línea oficial sostiene que Bruselas prefiere «mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno israelí» precisamente para intentar avanzar en la mejora de la situación, y forjar el mayor consenso posible entre las sensibilidades de los distintos países.

Un diplomático experto en política europea ha considero el gesto de Sánchez como una expresión de «desprecio por los socios europeos y aliados. Actúa unilateralmente, sin concertar con la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ni con el Consejo de la UE» que es donde se adoptan estas decisiones.

Aunque Sánchez no es el único dirigente nacional que ha tomado medidas unilaterales contra Israel, las que ha anunciado esta mañana se pueden considerar como las más radicales, más allá incluso de casos en los que existe una tradición muy arraigada de apoyo a la causa palestina como es el caso de Irlanda.

Ha causado especial extrañeza que Sánchez utilizase expresamente el término «genocidio» al referirse a la brutal actuación de los militares israelíes, a pesar de que la semana pasada la Comisión ya había desautorizado a la actual vicepresidenta Teresa Ribera por usar la misma expresión. En aquel caso a la antigua vicepresidenta del Gobierno de Sánchez se le dijo que «la calificación jurídica corresponde a los tribunales» y más explícitamente que el Colegio de Comisarios del que ella forma parte «no ha aprobado ninguna decisión en este sentido». Este episodio ha enrarecido el ambiente en el seno del ejecutivo comunitario, como se vio el viernes, cuando no se le permitió a Ribera comparecer en la sala de prensa para explicar la decisión de multar a Google, que corresponde a su departamento. Ribera se ha estado en Adis Abeba en viaje oficial.

En el caso de Sánchez los portavoces reiteraron que hablar el uso de un término como este solo puede ser sostenible por una calificación jurídica en las instancias judiciales internacionales. Algún agudo observador se ha encargado también de recordar que España es firmante de la Convención sobre la prevención y el castigo del delito del genocidio aprobada por las Naciones Unidas en 1948 y que eso incluye determinadas obligaciones legales para España que probablemente Sánchez no ha tenido en cuenta.

Suspensión del tratado

Hasta ahora, la UE ha aprobado la suspensión de algunos de los aspectos del Tratado de Asociación con Israel, pero solo en aspectos simbólicos que no afectan al núcleo de las relaciones bilaterales que son especialmente intensas. Aquella decisión podría considerarse como un gesto que rompía una tradición de determinados países, empezando por Alemania, de proteger sistemáticamente a Israel. Sin embargo, hasta ahora se mantienen otros campos de cooperación muy importantes si se tienen en cuenta los intercambios de tecnología militar en una época en la que los europeos han decidido rearmarse aceleradamente para hacer frente a la amenaza de Rusia en caso de no contar con el respaldo de Estados Unidos.

Para la Comisión, «todas las opciones están sobre la mesa» incluyendo otro tipo de gestos más graves hacia Israel, algo que se correspondería con el sentimiento de rechazo que expresa una parte probablemente mayoritaria de la sociedad europea. Eso significa que no se ha cerrado la posibilidad de que los países miembros aprueben (ha de ser por unanimidad) otro tipo de medidas coercitivas. Sin embargo, la idea de romper lazos con Israel no se contempla en el horizonte. Para Bruselas en estos momentos no sería la mejor opción. «Mantenemos activados todos los mecanismos diplomáticos» porque «sin canales de diálogo no podemos avanzar».