Suscribete a
ABC Premium

PP y Vox reactivan la batalla en la derecha tras zanjar Valencia

El caso de Pérez Llorca, un acuerdo limpio, será un oasis ante la contienda electoral que viene

Dirigentes del PP piden ya la moción de censura aunque se pierda

Juanfran Pérez Llorca
Juanfran Pérez Llorca ABC
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La sensación de ciclo electoral ya se ha abierto paso en todos los partidos. Con Extremadura empezará un goteo de elecciones que llegará a 2027, cuando se celebren las autonómicas pendientes y las municipales, con independencia de si las generales se adelantan o ... no. Y el acuerdo en la Comunidad Valenciana para investir a Juanfran Pérez Llorca el pasado jueves, se confirmará como un oasis. La batalla en la derecha se recrudecerá. PP y Vox se preparan para una campaña que durará meses y en la que su enfrentamiento solo puede ir a más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app